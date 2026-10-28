Humano/Naturaleza: cómo imaginar un futuro posible

La nueva temporada de la marca Patagonia parte de una pregunta de diseño: qué pasaría si, en lugar de anticipar el colapso, nos dedicáramos a imaginar —y dibujar— un futuro de abundancia, equidad y liviandad. La respuesta llega en estampas pintadas a mano, en prendas pensadas para el descanso y en una gráfica que vuelve sobre el archivo de la marca.

miércoles 28 de octubre de 2026

¿Cómo dejar atrás las visiones apocalípticas del futuro? Con esa pregunta arrancó el equipo de diseño de producto de Patagonia la dirección creativa de la temporada, bautizada Human/Nature. La premisa, inspirada en parte en el trabajo del escritor e investigador Jay Springett, es que frente a un mundo en crisis hacen falta soluciones, no advertencias: maneras de unir lo práctico con lo bello, lo bien diseñado con lo verde y lo salvaje, lo luminoso y colorido con lo terroso y sólido.

Esa idea se ordena en tres conceptos que atraviesan color, textiles y gráfica:

Retrofuturismo: dualidades armónicas que representan el lugar del ser humano como parte de la naturaleza, y un oficio intencional que combina lo atemporal, la innovación y el cuidado de los recursos.

Mirada holística: mezclas eclécticas que hablan de adaptabilidad, flexibilidad y evolución.

Experiencia sensorial: formas curvas, combinaciones sofisticadas y botánicas densas que simbolizan abundancia y crecimiento.

Dos nuevas estampas, dos maneras de mirar la naturaleza



El concepto se vuelve visible en las estampas que llegan a la Argentina. Moon Tripper es una acuarela original de la diseñadora textil Sarah Bryant: una mezcla cósmica de viento, lunas, relámpagos, plantas y lluvia, todo en movimiento dentro de una composición abstracta. Kaleido, la estampa protagonista de la temporada, trabaja con hojas y flores abstractas cuyas simetrías cambian y se mueven en armonía; reúne la paleta del verano (verde salvia, verde gema, piedra gastada, durazno, magenta desvaído y crudo) y llega en diciembre.

Diseñar para el descanso



El otro eje de la temporada nace de la observación. En 2023, los diseñadores de Patagonia salieron al campo con atletas de la marca y notaron algo poco usual: en las escaladas más largas y exigentes, los deportistas estaban desarrollando técnicas nuevas para descansar mejor. De ahí surgió el Free Wall Kit, un sistema de seis piezas diseñado para recuperar energía en la pared, no solo para rendir.

"Del descanso no se suele hablar, pero es algo que se puede celebrar", explica Sarah Darnell, diseñadora senior de producto. "No se trata solo del ego: se trata de cuidarse por dentro y por fuera”. Para Evan Daniel, diseñador líder de Conceptos Avanzados, pensar en kits en lugar de prendas sueltas “ permite acercarse a los momentos y matices de la experiencia, no solo hablar desde el producto. Abre nuevas oportunidades para encontrar soluciones”.

Un archivo que vuelve a circular



La gráfica de la temporada mira hacia atrás para hablar del presente. Regresa el logo ovalado de 1995, que nació para la entonces nueva categoría de surf y terminó adoptándose en toda la marca. Y una de las nuevas ilustraciones, Water People Spotter, toma como punto de partida un fotograma de Mountain of Storms, el documental que registró el viaje que Yvon Chouinard (fundador de Patagonia) y cuatro amigos hicieron en 1968 en una camioneta desde Ventura, California, hasta El Chaltén, surfeando y escalando por el camino. Este fue el viaje que terminaría dándole nombre a la marca.

Cómo está hecha la temporada



A nivel global, el 100% de los estilos de la temporada se fabricó sin PFAS añadidos intencionalmente, el 84% utiliza materiales reciclados y el 95% se confeccionó en fábricas con Certificación Fair Trade™.

La temporada Primavera-Verano 26-27 ya está disponible en Patagonia Retiro, Patagonia Casa Frey y en la tienda online.