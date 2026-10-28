Malvinas y el Parque Nacional Nahuel Huapi, un vínculo natural que reafirma la soberanía

El Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Bariloche realizará el viernes 6 de noviembre, a las 18, una disertación sobre las coincidencias botánicas entre las Islas Malvinas y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

miércoles 28 de octubre de 2026

La charla estará a cargo de Cecilia Núñez, doctora en Biología, integrante de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales y profesora de la Universidad Nacional del Comahue. La especialista expondrá sobre las especies vegetales que crecen tanto en las Islas Malvinas como en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Estas coincidencias botánicas permiten reconocer los vínculos naturales entre el continente y el archipiélago del Atlántico Sur. La propuesta busca poner en valor ese patrimonio biológico y promover una reflexión sobre la soberanía a través del conocimiento y la participación comunitaria.

Como parte de la iniciativa institucional, se prevé construir canteros en el museo con especies presentes en ambos territorios. Las plantas serán provistas por los viveros del Centro Botánico del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la Tecnicatura en Viveros de la Universidad Nacional de Río Negro.