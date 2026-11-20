En La Posta del río, la degustación combinó cepas no tradicionales de bodegas comerciales con cuatro pasos de la cocina del restaurante, desde una empanada vegetariana hasta un postre de peras al vino.

viernes 20 de noviembre de 2026

Andrés López en la degustación en la Posta del Río

"Soy fanático del maridaje, elijo los vinos de los lugares en los que hago las degustaciones. La combinación de sabores y aromas son ideales para conocer los vinos y disfrutarlos. Acá en La Posta del río recurro a cepas no tradicionales de bodegas comerciales de gran calidad. Me gusta salir de lo habitual, con algo diferente y especial", definió López al comenzar.

Primer paso. Una empanada vegetariana con un sauvignon blanc de Salentein. Es un blanco no estacionado en barrica, una decisión que busca que la madera no contamine el vino. López lo describió como expresivo y fresco en nariz, con notas cítricas y mucho sabor en boca.

Segundo paso. Una empanada de carne de vacío con Alambrado bonarda, de Zuccardi. El sommelier explicó que es una cepa bonarda italiana, aunque Francia ganó esta denominación de origen. Es intenso en nariz y no invasivo al degustar, con cinco aromas más cereza.

Se sirvió con un accesorio que oxigena el vidrio mediante un volcado interno en una pipeta. "Recurro bastante a diferentes accesorios para servir y conservar", acota López, mostrando otros dos instrumentos de oxigenación de vidrio, más parecidos a instrumentos de laboratorio que a presentaciones gourmet.

A continuación llegó un merlot 2024 de la misma bodega, añejado en barrica, que le da una presencia aromática especial en nariz. "Es un perfume justo, no afecta el sabor y otorga un complemento a la belleza de la uva", comentó López, quien, como en cada paso, consultó antes las opiniones de los invitados.

Tercer paso. Otro maridaje dentro del mismo paso, con un Saint Felicien cabernet franc de Catena, en barrica nueva de madera, de presencia no tan fuerte y por eso más apto para maridar. Fue el plato principal de la degustación: una medialuna de vacío sellada a la parrilla con leña de quebracho, con cocción posterior de tres horas y pesto de rúcula, un plato distinguido de la cocina de La Posta del río.

"Luego, para relajarnos y disfrutar del plato, volvemos al Alambrado bonarda", invitó el sommelier.

Cuarto y último paso. El cierre fue un postre de peras al vino con crema, acompañado por un "espumoso (no espumante)" brut nature de Salentein, de cepas chardonnay y pinot noir. "No es súper seco como un extra brut ni dulce, un punto justo para el postre clásico en una versión diferente", dijo el guía de la degustación.

Entre el público interactuaron, con la misma pasión que el sommelier, el chef Nahuel Reina y Marilú Guerrero, organizadora de eventos de Luma, un emprendimiento basado en la calidad de servicio en todos los detalles.

La host del restaurante es Erica Langbein, quien también ofreció información y sugerencias a los comensales y trabaja en el salón junto a su compañera Daniela Yafar. El chef de La Posta del río es Ignacio Calfin, destacado por sus propuestas y su elaboración.

Lo que viene

Andrés López tiene programadas ocho degustaciones para diciembre en distintos lugares de Bariloche y la región

El próximo es el 5 de diciembre en La Panaderita, "Vinos & delicatessen".

Los interesados en conocer más y contactarlo pueden mirar su perfil de Instagram @andreslopez.eventos