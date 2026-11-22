Los mandatarios bailaron el trencito junto a los chicos, en la inauguración de un natatorio de General Roca y se desataron las especulaciones. El gobernador negó conversaciones electorales con la intendenta de Roca y descartó que la elección provincial sea en marzo. Juntos Somos Río Negro dijo que no hace falta buscar a nadie para integrar la fórmula.

domingo 22 de noviembre de 2026

El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria bailaron el clásico trencito con los chicos en el nuevo natatorio cubierto de Roca, durante la inauguración del sábado. Ambos se mostraron de buen humor, con agradecimientos mutuos en los discursos, y la escena reavivó los rumores que los apuntan como posible fórmula en las próximas elecciones.

En la actividad conjunta, Weretilneck negó haber mantenido conversaciones electorales con Soria y dijo que no se iniciaron negociaciones en ese sentido. Reconoció, sin embargo, una buena relación personal pese a las diferencias entre sus espacios, y descartó que los comicios provinciales de 2027 se hagan en marzo.

El acto se dio después de que la Provincia auxiliara al Municipio para pagar sueldos. Weretilneck visitó a Soria y la invitó a dos actos del Gobierno. Desde el entorno político se lee que el vínculo institucional se volvió más frecuente, aunque ambos lo plantean como solo institucional.

El miércoles, la cúpula de Juntos Somos Río Negro se reunió en Allen y explicó que "no hace falta" ir a buscar a nadie para integrar la fórmula, lo que incluye a Soria. El partido prevé un acto en Viedma el 3 de diciembre, donde buscará mostrar la fórmula Weretilneck-López.

Según los datos que circularon, Weretilneck tiene 44% de intención de voto, Soria 20% y Aníbal Tortoriello 15%. La fecha de la elección sigue sin definirse.