La importación de materia prima ya envasada desde su origen fue el motivo aducido por la firma. Los trabajadores esperan certezas sobre su futuro.

sábado 21 de noviembre de 2026

Con el fantasma de la apertura indiscriminada de importaciones sobrevolando a la estructura productiva nacional, este jueves se confirmó que, tras meses de agonía, finalmente la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata cerrará: los trabajadores esperan certezas sobre su futuro pero reconocen que “se veía venir”.

Los alrededor de 75 trabajadores de la histórica conservera del puerto marplatense se enteraron este jueves que la planta de Edison y Ayolas de La Campagnola cerrará sus puertas de manera definitiva tras meses de crisis, y que para eso la firma formalizó el cese de la actividad ante las áreas laborales estatales.

Pero la empresa también difundió sus razones a través de un comunicado del cual se hicieron eco distintos medios nacionales, y en él afirmó que hace tiempo el atún dejó de pescarse en Argentina y que en consecuencia la materia prima debía importarse para solo envasarse a nivel local.

No obstante, la apertura de importaciones hizo que, además, el producto pueda ser importado y envasado en origen, lo que la empresa llamó “cambio estructural en el modelo global” pero que se traduce en la desindustrialización que suele traer como consecuencia la receta económica liberal de la apertura de importaciones.

El comunicado, no obstante, sostiene que les fue ofrecido a los trabajadores la posibilidad de relocalizarse en otras plantas alimenticias del grupo, aunque lo cierto es que al menos hasta la publicación de esta nota los trabajadores no tenían tales certezas.

Incluso, a la espera de detalles, fuentes del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) de Mar del Plata ya adelantaron su pedido de que, en caso de despidos, las indemnizaciones sea con los montos totales: “Si no van a pagar lo que corresponde todos los trabajadores haremos una movilización grande. Si van a pagar el 100% está bárbaro. Si van a pagar como Ley Vizzoti (NdR: con topes indemnizatorios), ahí va a estar todo mal“, alertaron.