Representantes de la UOCRA participaron de la audiencia pública en Sierra Grande, donde destacaron el potencial del proyecto para fortalecer el empleo local y la capacitación, en el marco de las gestiones impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck para promover el desarrollo energético de la provincia.

sábado 21 de noviembre de 2026

Río Negro atraviesa un importante proceso de generación de empleo impulsado por el desarrollo de proyectos energéticos. En este contexto, la Provincia busca garantizar que las grandes inversiones se traduzcan en oportunidades concretas de trabajo y formación para los rionegrinos.

Durante la audiencia pública realizada en Sierra Grande, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó el rol central de los trabajadores en este proceso y reafirmó la importancia de que el crecimiento energético también represente mejores oportunidades laborales para la comunidad. “Los trabajadores son protagonistas fundamentales de este crecimiento y queremos que cada inversión genere empleo, capacitación y mejores oportunidades para los rionegrinos”, expresó.

Por su parte, el Secretario General de UOCRA Zona Atlántica, Damián Miler, resaltó la importancia de que los trabajadores formen parte de estos procesos y recordó la experiencia del proyecto VMOS en Punta Colorada como antecedente de generación de empleo en la provincia.

“Tenemos antecedentes claros, como fue el caso del VMOS, en la ocupación de empleo, que es lo que se busca detrás de estas grandes inversiones, siempre garantizando la voz de los trabajadores”, expresó.

En este marco, cobra relevancia la Ley 80/20, impulsada por el Gobierno Provincial, que promueve la contratación de mano de obra local y busca garantizar que el crecimiento de la actividad energética se traduzca en oportunidades concretas para los rionegrinos. Se trata de una herramienta fundamental para que las inversiones generen empleo y dejen beneficios reales en las comunidades donde se desarrollan las obras.

Al referirse al impacto laboral de estos proyectos, Weretilneck destacó que ofrecen estabilidad a los trabajadores durante períodos prolongados, una posibilidad a la que no siempre pueden acceder en otras actividades. “Si un trabajador sabe que va a tener empleo, su organización es distinta. Tiene un horizonte importante para su futuro”, señaló.

Asimismo, el Gobernador resaltó el impacto de las inversiones en la dinámica de las ciudades y el fortalecimiento de las economías locales. “Con empleo, un trabajador puede invertir en su vivienda, en un terreno y enviar a sus hijos a la universidad. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas pueden ampliar sus perspectivas de venta, fortalecer su actividad y contar con nuevas oportunidades de inversión”, sostuvo.