El intendente escuchó los pedidos de la comunidad y manifestó su compromiso de trabajar en la recuperación del playón deportivo y la plaza, dos espacios fundamentales para las actividades de las familias del sector.

sábado 21 de noviembre de 2026

Villa Los Coihues recibió este viernes la visita del intendente Walter Cortés, quien compartió una reunión con vecinos, familias y representantes de instituciones barriales para conocer de primera mano sus inquietudes y buscar soluciones a las necesidades del sector, especialmente en lo relacionado con el playón deportivo y la plaza.

El encuentro se desarrolló en la Escuela Primaria N.º 324, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Proyectos Urbanos, Oscar Compagnucci; el director general de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Omar Mallet; y el delegado municipal Catedral, Gastón Muñiz.

Desde la comisión directiva del Club Social, Deportivo y Cultural Villa Los Coihues agradecieron la presencia de Cortés y la posibilidad de mantener un diálogo directo con las autoridades municipales, en una jornada que reunió también a familias de la escuela, integrantes de la Junta Vecinal, la Mesa Territorial y otras instituciones de la zona.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el estado actual del playón, un lugar que utilizan habitualmente niñas, niños y jóvenes para realizar actividades deportivas, educativas y recreativas. La comunidad viene impulsando desde hace tiempo un proyecto para mejorar sus condiciones y recuperar también la plaza como espacio de encuentro.

Ante este pedido, el intendente mostró su predisposición para intervenir y aseguró que, si están dadas las condiciones, los trabajos podrían comenzar en el corto plazo.

Cortés aprovechó la oportunidad para explicar cómo se administran los recursos municipales y las dificultades económicas que enfrenta actualmente la ciudad, aunque remarcó que su gestión mantiene la decisión de continuar con obras en distintos puntos de Bariloche, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

La participación de los vecinos ocupó otro lugar importante de la charla, especialmente cuando surgió la propuesta de que las familias y los propios chicos puedan aportar ideas para el diseño y la recuperación de la plaza. El jefe comunal recibió favorablemente la iniciativa y propuso trabajar junto al personal municipal encargado de estos espacios para encontrar una alternativa que contemple las necesidades del barrio.

“Yo creo que hoy viene el tiempo de cogestión, de que el vecino se comprometa también en la obra. La Municipalidad sola no puede con todo”, sostuvo Walter, al destacar la importancia de sumar esfuerzos para concretar proyectos que beneficien a toda la comunidad. En ese sentido, la posibilidad de mejorar el playón despertó expectativas entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones.

La reunión fue posible gracias a las gestiones realizadas por el club, su presidente Manuel Chicabal, el responsable municipal de Juntas Vecinales, Máximo Calfuquir, y la delegada territorial del Gobierno provincial, Natalia Aguilar, junto con las instituciones y organizaciones que vienen trabajando por estas mejoras.

Con el diálogo abierto y la voluntad de encontrar soluciones, la visita de Walter Cortés permitió acercar la gestión municipal a Villa Los Coihues y dar un nuevo impulso a dos proyectos esperados por sus vecinos, con la intención de transformar esos espacios en lugares más cómodos, seguros y adecuados para el disfrute de toda la comunidad.