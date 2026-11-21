En el marco de un operativo encabezado por la Brigada Rural de Bariloche, la Policía de Río Negro decomisó seis ejemplares de guanaco despostados que eran transportados en una camioneta Toyota Hilux. Sus ocupantes fueron notificados del inicio de actuaciones judiciales por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421, que regula la conservación de la fauna silvestre.

sábado 21 de noviembre de 2026

El procedimiento se realizó en un camino rural denominado Quintupanal, ubicado a unos cuatro kilómetros de la ruta nacional 23, entre Pilcaniyeu y Comallo.

Durante un control, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y detectaron los animales despostados en la caja de carga, junto a dos armas de fuego y varios cuchillos.

En la camioneta viajaban tres adultos y un menor de 11 años. Personal de la unidad especial identificó a los ocupantes y procedió al decomiso de los seis ejemplares, que posteriormente fueron incinerados en presencia de testigos hábiles.

En el operativo también participaron efectivos de la Subcomisaría 75 de Pilcaniyeu. La instrucción de las actuaciones judiciales quedó a cargo de la unidad policial de Comallo.

Además de los animales, el personal de la Brigada Rural secuestró dos armas de fuego largas: una carabina calibre .243 y otra calibre .223, ambas con sus respectivos cartuchos y miras telescópicas.

También fueron decomisadas 18 vainas servidas y cuatro cuchillos que habrían sido utilizados para despostar los animales.