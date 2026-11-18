El hecho ocurrió este martes a la noche. La víctima caminaba hacia la vivienda de un familiar cuando un sujeto comenzó a seguirla. Cerca de un descampado, forcejeó para reducirla y abusar de ella. Vecinos escucharon los gritos y redujeron al sujeto, que quedó detenido.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Un sujeto recibió una brutal golpiza por parte de vecinos luego de intentar abusar de una mujer que caminaba en dirección a la casa de un familiar, en inmediaciones de Peulla y General Belgrano, en el Alto de Bariloche.

Personas que viven en las inmediaciones escucharon los gritos desesperados de la mujer y no dudaron en auxiliarla. En ese contexto, interceptaron al hombre que persiguió durante varias cuadras a la víctima y forcejeó para tratar de llevarla a un descampado.

El hecho, que fue narrado por testigos, ocurrió cerca de las 23. La víctima dijo que caminaba por el barrio, en dirección a la casa de un familiar, cuando el sospechoso comenzó a seguirla.

El hombre, al llegar al cruce de Crucero General Belgrano y Peulla, la agarró del brazo para llevarla por la fuerza a un descampado. Hubo un forcejeo y la mujer gritó, logrando alertar a vecinos que se solidarizaron y acudieron en su ayuda.

Las personas que intervinieron también forcejearon con el sujeto, a quien se le cayó un arma blanca que llevaba oculta entre sus prendas.

“La Policía llegó en pocos minutos y detuvo al sujeto” dijeron a este medio los vecinos, quienes admitieron haber golpeado al atacante durante el forcejeo.

El caso derivó en una causa penal que recayó en el fiscal Guillermo Lista, dando inicio a una investigación por abuso sexual en grado de tentativa.