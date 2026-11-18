San Martín de los Andes vuelve a posicionarse en el escenario turístico internacional. Chapelco Golf & Resort fue elegido como la Mejor Cancha de Golf de Argentina 2026, en el marco de una nueva edición de los World Golf Awards, una distinción que reconoce la excelencia de los campos de juego y su aporte al turismo deportivo.

miércoles 18 de noviembre de 2026

El reconocimiento fue anunciado luego de la ceremonia realizada el pasado 7 de noviembre en el Madinaty Golf Club, en Egipto. La edición de este año tuvo una particularidad: por primera vez, la gala de los World Golf Awards se desarrolló en el continente africano.

La cancha ubicada en San Martín de los Andes consiguió imponerse en una categoría en la que competían otros importantes establecimientos del país, entre ellos Buenos Aires Golf Club, Córdoba Golf Club, Golf Club Argentino, Mar del Plata Golf Club y Olivos Golf Club.

Uno de los aspectos destacados del premio es el mecanismo de selección. Los ganadores de los World Golf Awards se definen mediante una votación abierta en la que participan jugadores, profesionales del golf, operadores turísticos y aficionados de distintos lugares del mundo.

Desde Chapelco Golf & Resort destacaron que recibir nuevamente esta distinción representa un reconocimiento al trabajo de todo el equipo que mantiene y desarrolla la cancha durante el año.

También pusieron en valor la participación de los socios y de los jugadores que visitan el complejo, cuya presencia y acompañamiento contribuyen al posicionamiento del establecimiento.

Un impulso para el turismo de San Martín de los Andes

Más allá del reconocimiento deportivo, la distinción tiene un impacto directo en la promoción turística de la ciudad.

El turismo de golf constituye un segmento internacional que moviliza visitantes, genera actividad económica y demanda servicios de hotelería, gastronomía y alojamiento.

En ese sentido, el premio permite proyectar la imagen de San Martín de los Andes ante operadores turísticos y referentes de esta actividad en diferentes mercados.

Chapelco Golf & Resort combina su campo de juego con una propuesta de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas en un entorno natural característico de la Patagonia.

La distinción obtenida en los World Golf Awards 2026 fortalece el posicionamiento de San Martín de los Andes como destino de turismo deportivo durante todo el año.