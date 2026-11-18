Los vecinos podrán iniciar el trámite desde un celular o una computadora, sin concurrir a las oficinas municipales. La nueva modalidad se suma al patentamiento canino digital.

miércoles 18 de noviembre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche incorporó las denuncias de Sanidad Animal a su Oficina Virtual. A partir de ahora, los vecinos podrán realizar estas gestiones por internet, luego de registrarse y validar su usuario.

Para iniciar una denuncia, deberán ingresar a la página de la oficina virtual. En los casos de mordeduras, la opción se encuentra en la sección Trámites. Para otras denuncias, deberán acceder a Servicios Urbanos y seleccionar Sanidad Animal.

La incorporación es resultado del trabajo conjunto entre la Dirección General de Sanidad Animal y la Secretaría de Gestión Estratégica y Modernización, que anteriormente habían desarrollado la modalidad digital del patentamiento canino.

El director general de Sanidad Animal, Pablo Daniel Roque, destacó la colaboración entre ambas áreas: “Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Gestión Estratégica y Modernización por el trabajo conjunto que venimos realizando. Entendemos que la modernización del Estado también significa facilitarle la vida a la gente. Primero avanzamos con el patentamiento canino y ahora incorporamos las denuncias virtuales. Son pasos concretos para digitalizar, desburocratizar y agilizar cada trámite de Sanidad Animal”.

En relación con los objetivos de la gestión municipal, agregó: “Tenemos el desafío de seguir mejorando nuestros servicios, de hacer que cada gestión sea más rápida, sencilla y accesible. Esta es la Municipalidad ágil y moderna que plantea nuestro intendente, y para lograrlo es fundamental que las distintas áreas trabajemos de manera coordinada, incorporando tecnología y poniendo al vecino en el centro de cada decisión”.

Desde el área informaron que continuarán trabajando en la incorporación de otros trámites a la plataforma y en la revisión de los procedimientos para mejorar la atención y los tiempos de respuesta.