Las denuncias de Sanidad Animal ya pueden realizarse por la Oficina Virtual
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche incorporó las denuncias de Sanidad Animal a su Oficina Virtual. A partir de ahora, los vecinos podrán realizar estas gestiones por internet, luego de registrarse y validar su usuario.
Para iniciar una denuncia, deberán ingresar a la página de la oficina virtual. En los casos de mordeduras, la opción se encuentra en la sección Trámites. Para otras denuncias, deberán acceder a Servicios Urbanos y seleccionar Sanidad Animal.
La incorporación es resultado del trabajo conjunto entre la Dirección General de Sanidad Animal y la Secretaría de Gestión Estratégica y Modernización, que anteriormente habían desarrollado la modalidad digital del patentamiento canino.
El director general de Sanidad Animal, Pablo Daniel Roque, destacó la colaboración entre ambas áreas: “Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Gestión Estratégica y Modernización por el trabajo conjunto que venimos realizando. Entendemos que la modernización del Estado también significa facilitarle la vida a la gente. Primero avanzamos con el patentamiento canino y ahora incorporamos las denuncias virtuales. Son pasos concretos para digitalizar, desburocratizar y agilizar cada trámite de Sanidad Animal”.
En relación con los objetivos de la gestión municipal, agregó: “Tenemos el desafío de seguir mejorando nuestros servicios, de hacer que cada gestión sea más rápida, sencilla y accesible. Esta es la Municipalidad ágil y moderna que plantea nuestro intendente, y para lograrlo es fundamental que las distintas áreas trabajemos de manera coordinada, incorporando tecnología y poniendo al vecino en el centro de cada decisión”.
Desde el área informaron que continuarán trabajando en la incorporación de otros trámites a la plataforma y en la revisión de los procedimientos para mejorar la atención y los tiempos de respuesta.