El hecho ocurrió cuando la mujer les recriminó por la documentación de un auto que les compró, que presentaba inconsistencias y le impedían transferirlo a su nombre.

martes 17 de noviembre de 2026

La víctima intentó transferir el auto a su nombre y no pudo completar el trámite por inconsistencias en la documentación. Cuando fue a reclamarle a los vendedores, uno de ellos la agredió y provocó roturas en el rodado.

El violento episodio ocurrió en un barrio de El Bolsón, donde una mujer regresó al lugar donde había comprado un auto para reclamar por documentación inconsistente y fue agredido por un integrante de una familia gitana.

El hecho ocurrió este martes a la mañana en la intersección de las calles Santa Clara de Asís y Cacique Linares, donde reside el vendedor del auto y su familia gitana.

La mujer le recriminaba al responsable de la operación por las inconsistencias que presentaba la documentación del auto, las cuales le habían impedido completar la transferencia a su nombre.

Cuando dialogaba con uno de ellos, se acercó otro integrante de la familia gitana quien agredió a la mujer en el rostro, causándole lesiones leves.

El agresor, además, agarró una piedra y se la arrojó al auto, provocando la rotura del parabrisas.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el sujeto la amenazó de muerte, motivo por el que luego del incidente se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia penal correspondiente.