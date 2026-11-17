Lejos de ser una iniciativa aislada, la hamaca es el primer paso de un plan mucho más grande. “Está dentro de un proyecto mucho más grande, que se llama Bosques de Nahuelito”, explicó Pérez Vignau en el programa Nada Personal, que emite Voz Radio.

Detalló que lo armaron junto a la Red Pinos, la asociación civil que trabaja en las zonas de interfase, donde se extraen pinos y se reforesta con especies nativas.

Su equipo ya venía haciendo aportes por otra vía. “Nosotros venimos con eventos y con actividades esporádicamente haciendo aportes para sostener el arboretum y el vivero de nativas del Parque Nacional”, recordó. Cuando varios programas, entre ellos el propio vivero, quedaron sin financiamiento, acordaron que “lo fundamental era generar un sustento permanente”.

La idea es que un porcentaje de cada ticket de las actividades que ellos organizan vaya a la Red Pinos para sostener el vivero y remediar espacios emblemáticos que ya fueron impactados.

El Punto Panorámico es el primero de esos espacios. Según contó, un informe presentado oportunamente lo describía como un sitio muy deteriorado, por lo que se planteó una remediación que incluye baños públicos y semipúblicos, enfermería y estacionamientos en cuarenta y cinco grados. “Es un área que va de cien metros para cada lado del punto”, precisó, y señaló que en este momento se está mensurando para delimitar la zona de camino afectada.

Pérez Vignau remarcó que los baños, la enfermería, el mantenimiento, el deck y la luminaria corren por cuenta del proyecto. Y marcó la diferencia con acciones anteriores, que se terminaban cuando se acababa el dinero: ahora, dijo, “todo esto que se hace y se mantiene en el tiempo” es lo que distingue a la propuesta.

Una estructura removible, de 12 metros por 3

En cuanto a lo técnico, la hamaca tendrá bases formadas por cisternas de un metro por un metro con jaula de aluminio, rellenas de hormigón hasta la mitad. Sobre ellas se abulonan las patas de la estructura, que será de cinco metros. Los arcos medirán seis por tres y el espacio total afectado será de doce metros por tres, dentro de la zona de camino de Vialidad provincial, organismo que ya dio su aprobación.

El diseño original fue modificado a pedido del área de Planeamiento del Municipio y de un ingeniero de Vialidad, con el objetivo de reducir el impacto. “Todas las estructuras son removibles”, subrayó el entrevistado. También explicó que la hamaca quedará a unos metros a la izquierda del deck, mirando al lago, y algo más abajo, por lo que no obstruirá la vista ni afectará a los vendedores de la feria. Además, evalúan colocar un cartel sobre el arco, al estilo de los que tienen otros destinos con leyendas como “Bariloche corazón”, para que los visitantes puedan sacarse una foto.

Permisos, interés provincial y beneficios para la comunidad

El proyecto involucra a varias jurisdicciones. Bosques interviene en la remediación ambiental, Vialidad aprobó la obra por tratarse de zona de camino, y la habilitación comercial de la actividad es municipal. Pérez Vignau contó que hace pocas semanas obtuvieron el informe favorable de Planeamiento Territorial del Municipio y que, además, lograron la declaración de interés provincial por unanimidad. Según dijo, se trata del “primer modelo de turismo regenerativo y de triple impacto de la región”.

Si bien no precisó una fecha de inicio de obra, aseguró que el proceso ya arrancó. “Hoy están mojoneando los límites de este espacio público y el espacio privado”, indicó, y agregó que a partir de eso se harán los estudios de suelo para confirmar que la obra no tiene riesgos.

Consultado por una posible contraprestación al Municipio, respondió que todavía están articulando beneficios. Mencionó que los estacionamientos quedarán para uso medido de la Municipalidad y que, desde la Red Pinos, se trabaja en un proyecto de chip y pellets, con una estufa a pellets accesible y la posibilidad de un plan calor, aprovechando el residuo forestal de las acciones sobre pinos y exóticas.

Sobre quiénes podrán disfrutarla, Pérez Vignau recordó que “hace 20 años que hacemos actividades acá, de aventura”, entre ellas el canopy, el arborismo, la hamaca y el zipline. Eligieron esta propuesta porque “es la de menor impacto, es la que menor espacio ocupa y es la más accesible”. Se comprometieron con Provincia y Municipio a que tenga accesibilidad universal y a trabajar solo con proveedores e inversores locales, incluido el merchandising de Nahuelito. La última pata del plan es educativa: un kit de buenas prácticas ambientales y personales, desarrollado con docentes locales, que se repartiría en los colegios. (Bache 3000)