La Convención aceptó la renuncia de Grau y tomó juramento al reemplazante Luis Riquelme
La Convención de Reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche aceptó este martes 17 de noviembre la renuncia del convencional Adrián Grau, y tomó juramento a su reemplazante Luis Riquelme, quien inmediatamente tomó lugar en la mesa entre sus pares.
Yanina Sánchez toma juramento a Luis Riquelme
El cambio se produjo en la continuidad tras el cuarto intermedio de la sesión del 13 de noviembre pasado, cuando habían decidido crear una comisión para resolver la controversia surgida con Grau por sus antecedentes como apólogo de la dictadura, Videla y los crímenes de lesa humanidad, y las posteriores ofensas y maltrato al público en la jura, y a sus pares en la reunión.
La comisión quedó sin efecto hoy, votada por unanimidad por el cuerpo legislativo, como sucedió con la aceptación de renuncia y el reemplazo.
Antes, la presidenta la Junta Electoral, Dana Guzmán, leyó la resolución del tribunal N°143, que dispuso la asunción de Riquelme en reemplazo de Grau, y la titular de la Convención, Yanina Sánchez, tomó juramento al nuevo miembro del cuerpo.
Dana Guzmán, Luis Riquelme y Yanina Sánchez
Tras un nuevo cuarto intermedio la Convención continuó sesionando.