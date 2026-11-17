La Convención aceptó la renuncia de Grau y tomó juramento al reemplazante Luis Riquelme

En una breve sesión, el cuerpo que reformará la Carta Orgánica Municipal tomó juramento al nuevo convencional, quien inmediatamente ocupó su lugar y continuó en la reunión después de un cuarto intermedio.

martes 17 de noviembre de 2026

Voto unánime de la Convención para la asunción de Luis Riquelme en reemplazo de Adrián Grau