Un Renault y un Toyota chocaron de frente en la avenida 12 de octubre a la altura de la terminal de ómnibus. Los conductores de cada vehículo fueron trasladados a un centro de salud.

martes 17 de noviembre de 2026

Dos hombres resultaron con heridas de diversa consideración este martes al colisionar de frente con violencia en la avenida 12 de Octubre, a la altura de la terminal de ómnibus.

El accidente fue a las 6,30 y aún no establecieron los motivos del accidente.

Un Toyota Etios sedán gris, remis habilitado, viajaba en dirección al este, y un Renault Megane azul marino iba en dirección contraria. De acuerdo a la posición en la que quedaron los autos la colisión fue fuerte en el centro de la calzada.

Cada conductor sufrió diversos golpes y heridas, y fueron trasladados inmediatamente a un centro de salud para su atención.

Intervino personal de la Policía de Río Negro.