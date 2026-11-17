Dos heridos en fuerte choque frontal frente a la terminal
Un Renault y un Toyota chocaron de frente en la avenida 12 de octubre a la altura de la terminal de ómnibus. Los conductores de cada vehículo fueron trasladados a un centro de salud.
Dos hombres resultaron con heridas de diversa consideración este martes al colisionar de frente con violencia en la avenida 12 de Octubre, a la altura de la terminal de ómnibus.
El accidente fue a las 6,30 y aún no establecieron los motivos del accidente.
Un Toyota Etios sedán gris, remis habilitado, viajaba en dirección al este, y un Renault Megane azul marino iba en dirección contraria. De acuerdo a la posición en la que quedaron los autos la colisión fue fuerte en el centro de la calzada.
Cada conductor sufrió diversos golpes y heridas, y fueron trasladados inmediatamente a un centro de salud para su atención.
Intervino personal de la Policía de Río Negro.
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