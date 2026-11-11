Bariloche: prisión preventiva para dos imputados por homicidio tras el enfrentamiento de Bella Vista

Juan Gabriel Vergara y Facundo Rojel quedaron detenidos por dos y cuatro meses. Otros dos hermanos, imputados por el homicidio de Nelson Guerra, seguirán presos hasta el 11 de marzo de 2027.

miércoles 11 de noviembre de 2026

La audiencia de este miércoles (foto Diario El Cordillerano)

En una audiencia realizada este miércoles en Bariloche se tuvieron por formulados los cargos por homicidio contra Juan Gabriel Vergara y Facundo Emilio Rojel. El plazo de investigación se fijó hasta el 11 de marzo de 2027.

Se dispuso la prisión preventiva de ambos, en el lugar que determine el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Para Vergara será por dos meses, hasta el 11 de enero de 2027. Para Rojel será por cuatro meses, hasta el 11 de marzo. Se librarán oficios al SPP, a las comisarías preventoras (42 y 2da) y a la Regional Tercera. Además se solicitó que, en la medida de lo posible, ambos sean alojados en la misma celda. Rojel está en la Comisaría 42 y Vergara en la 2da.

Se hizo lugar al pedido de la defensa y se dispuso entregar la vivienda de Diagonal Gutiérrez 98 a Gerardo Rojel. De esa gestión se encargará el Ministerio Público Fiscal.

El caso se origina en el enfrentamiento del lunes 9 de noviembre, entre las 19.30 y las 21, en el barrio Bella Vista. Según la Fiscalía, hubo un conflicto entre dos grupos familiares enfrentados desde hacía tiempo, con viviendas en los números 97 y 98 de Diagonal Gutiérrez. Murió Nelson Daniel Guerra. La autopsia preliminar indicó un shock hipovolémico por unas diez heridas de arma blanca. En la reconstrucción fiscal, Gabriel Vergara y Facundo Rogel estaban junto a Guerra en la vivienda del 97 durante un primer episodio con disparos, en el que hubo dos heridos.

Por el homicidio fueron imputados como coautores de homicidio simple (artículos 45 y 79 del Código Penal) Jonathan Daniel Vergara y Pablo Nicolás Vergara, hermanos. Permanecerán en prisión preventiva en la Comisaría 27 hasta el 11 de marzo de 2027, según resolvió el juez de Garantías Juan Pablo Laurence. Los fiscales Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman sostuvieron que ambos regresaron a la vivienda tras el primer enfrentamiento y atacaron a Guerra con armas blancas. Mencionaron como prueba el video de una vecina, testimonios y la autopsia. Las armas blancas no fueron encontradas pese a tres allanamientos.

El defensor, Horacio Brusellaria, planteó que hubo una única secuencia y que sus asistidos repelieron una agresión, con base en el artículo 34, incisos 6 y 7, sobre legítima defensa. No se opuso a la apertura de la investigación ni a la preventiva. El juez aclaró que los cargos y las medidas son provisorios y pueden modificarse.