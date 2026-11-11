Despedida en celeste y blanco: León XIV celebró la última misa en el país en Lujan, con los colores argentinos

El Pontífice usó una estola celeste y blanca en homenaje a la Virgen de Luján, que tiene los colores oficiales del país. Fue la última actividad oficial del Papa en el país. Antes había visitado a los presos que quedan en la cárcel de Devoto. Desde Ezeiza viaja a Lima.

miércoles 11 de noviembre de 2026

El papa León XIV cerró este miércoles su visita de cuatro días a la Argentina con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Según la Policía bonaerense y el Gobierno provincial, asistieron 2,5 millones de personas. Una estimación preliminar había hablado de más de dos millones.

La jornada empezó en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reunió con más de 70 internos que todavía no fueron trasladados a la nueva cárcel de Marcos Paz. El Gobierno nacional prevé cerrar Devoto antes de fin de año. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo recibió en la puerta.

Ante los presos, el Papa dijo: "Una nueva vida es posible". Los internos le entregaron regalos.

Luego viajó a Luján, donde lo recibió el gobernador Axel Kicillof. Recorrió en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano, frente a la basílica. La misa empezó a las 10. Luján es el principal centro de peregrinación católica del país y la Virgen de Luján es su patrona. Los fieles habían llegado desde la víspera al Parque San Martín.

Celeste y blanco

La aparición del papa ante los fueles fue otro impacto emocional.



León XIV vistió una casulla celeste y blanca, los colores del manto de la Virgen de Luján. Tenía una franja blanca central y bordados dorados con motivos marianos. En Palermo y Córdoba había usado casullas en tonos marfil, dorado y cobrizo. Antes de la celebración, el rector de la basílica, Lucas García, ubicó la imagen original de la Virgen en el escenario.

En su mensaje dijo "Argentina, levántate y camina". También recordó a Francisco y agradeció la hospitalidad del pueblo argentino. Mencionó a quienes atraviesan dificultades por la falta de trabajo y la pobreza.

La despedida oficial estaba prevista a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El presidente Javier Milei y Karina Milei lo despedirían allí. A las 14 debía partir rumbo a Lima, donde sigue su gira sudamericana.

La visita incluyó Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes celebró una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el martes encabezó allí una vigilia con jóvenes tras regresar de Córdoba.