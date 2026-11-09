Neuquén abre el calendario electoral 2027: el gobernador Figueroa convocó a elecciones provinciales el 14 de febrero

El gobernador convocó por decreto a elegir gobernador, vice y 35 diputados provinciales. El intendente Mariano Gaido fijó la misma fecha para la ciudad de Neuquén. Será el primer distrito en votar en 2027.

lunes 09 de noviembre de 2026

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó este lunes a elecciones provinciales para el domingo 14 de febrero de 2027, mediante el decreto 1860/2026, con acuerdo de ministros. Se renovarán los cargos de gobernador y vicegobernador, las 35 bancas de la Legislatura y 18 suplentes.

El decreto también convoca a elecciones en 23 municipios y 22 comisiones de fomento, y a la elección de consejeros escolares en los 14 distritos de la provincia.

El intendente de la capital, Mariano Gaido, firmó otro decreto para votar el mismo día: se elegirán intendente y 20 concejales. Esa norma incluye la enmienda a la carta orgánica que el Concejo Deliberante aprobó la semana pasada para congelar el número de bancas.

Desde el oficialismo argumentaron que la fecha permite priorizar la discusión provincial y evitar una campaña nacionalizada, algo que ocurriría con una votación más cercana a las presidenciales. También señalaron que el Gobierno nacional no descartó realizar elecciones en agosto y que la suspensión o eliminación de las PASO aún no está confirmada.

Neuquén suele abrir el calendario electoral. En 2023 votó el 16 de abril, junto con Río Negro, y en 2019 lo hizo el 10 de marzo.

Según Río Negro, la licitación del sistema de Boleta Única Electrónica, lanzada por el Ejecutivo, terminó de consolidar la fecha. Figueroa había manifestado en junio su preferencia por agosto, mientras Gaido planteaba septiembre.

La Justicia Electoral deberá publicar el cronograma, con plazos más ajustados que en otras elecciones. Sectores de La Libertad Avanza y del espacio Cumplir criticaron ese acortamiento. Los partidos y alianzas podrán presentar candidaturas hasta 65 días antes de la votación, es decir, hasta el 11 de diciembre. En 2025 había 584.622 electores registrados en la provincia.

Se espera que otros municipios de primera categoría repliquen la fecha, en particular los de intendentes afines a la alianza de Figueroa y Gaido: San Martín de los Andes, Centenario, Zapala, Junín de los Andes, Senillosa, San Patricio del Chañar y Chos Malal. Plottier, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Villa La Angostura votan por separado, según sus cartas orgánicas.