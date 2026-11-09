Más de 126 mil usuarios tendrán un nuevo cargo en la factura de gas por el Gasoducto Cordillerano

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad confirmó un recargo equivalente al 35% del cargo fijo para usuarios de 25 localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. En Bariloche, el adicional inicial para la categoría residencial R1 será de $3.506,90. Lo recaudado se destinará a cancelar los créditos utilizados para financiar la instalación de plantas compresoras en Chubut.

lunes 09 de noviembre de 2026

Más de 126 mil usuarios de gas natural de la Patagonia deberán afrontar un nuevo cargo en sus facturas a partir de la implementación de un mecanismo de financiamiento destinado a recuperar los créditos utilizados para las obras de ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico. La medida alcanza a Bariloche y otras localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, y será aplicada por Camuzzi Gas del Sur.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 919/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa dio por concluida la consulta pública y determinó los cargos específicos que se incorporarán a las facturas de los usuarios alcanzados.

El adicional se calculó inicialmente en un 35% sobre el cargo fijo vigente de cada categoría tarifaria. Es importante aclarar que no representa un aumento del 35% sobre el total de la factura ni sobre el consumo de gas, sino que se aplica sobre el componente fijo que abona cada usuario independientemente de cuánto consuma.

Cuánto se pagará en Bariloche

La resolución establece distintos importes según la categoría del servicio. Para los usuarios residenciales de la categoría R1 de las subzonas de Río Negro y Chubut, el cargo inicial será de $3.506,90.

En el caso de los comercios y pequeñas y medianas empresas, los valores también varían de acuerdo con la categoría de consumo. Para los usuarios de Servicio General P1 y P2, el adicional inicial será de $5.924,10, mientras que para la categoría P3 alcanzará los $23.837,82.

Estos importes corresponden a los valores iniciales establecidos en la resolución y están sujetos a revisiones y eventuales modificaciones.

Qué obras se financiarán con el nuevo cargo

El dinero recaudado tendrá como destino exclusivo el repago de los créditos que Camuzzi Gas del Sur contrajo con el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén para financiar la instalación, el montaje y la puesta en funcionamiento de dos plantas compresoras ubicadas en Río Senguer y Gobernador Costa, en Chubut.

Las obras forman parte de la ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una infraestructura de más de 1.700 kilómetros de cañerías que abastece a 25 localidades de la región.

La repotenciación del sistema permitió incrementar la capacidad de transporte de gas y liberar nuevas factibilidades de conexión, luego de años en los que la red había alcanzado el límite de su capacidad y se encontraba restringida la incorporación de nuevos usuarios.

Según los datos difundidos por el Gobierno nacional, la finalización de estas obras permitirá incorporar alrededor de 12.000 nuevos usuarios al servicio de gas natural.

Cuánto tiempo se cobrará y cómo se controlará

De acuerdo con las proyecciones incorporadas en la resolución, el esquema de financiamiento contempla la posibilidad de cancelar anticipadamente los créditos en agosto de 2030. Sin embargo, el cargo no tiene un valor definitivo: podrá revisarse en función de las tasas de interés, los resultados de la auditoría de cierre de obra y la incorporación de nuevos usuarios.

El organismo regulador también instruyó a Camuzzi a publicar y actualizar cada dos meses información sobre los montos recaudados, el saldo de la deuda, los intereses, la cantidad de usuarios alcanzados y la fecha estimada de cancelación de los créditos.

La resolución establece, además, que si al finalizar el fideicomiso existiera un saldo remanente, deberá ser devuelto a los usuarios.

Los cuestionamientos durante la consulta pública

La incorporación del cargo generó observaciones durante el proceso de consulta pública. Entre quienes presentaron planteos estuvo la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que consideró que, por el impacto de la medida, hubiera sido pertinente realizar una audiencia pública y solicitó una mayor difusión de la información para los usuarios de localidades como Ñorquinco, Comallo, Onelli e Ingeniero Jacobacci.

También hubo presentaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes y de la Unión de Usuarios y Consumidores, que plantearon interrogantes sobre la distribución de los costos, el financiamiento de las obras, el impacto sobre comercios y pymes y los mecanismos de control.

Finalmente, el ENReGE dio por concluida la consulta y aprobó los cargos específicos mediante la Resolución 919/2026.

De esta manera, Bariloche y otras localidades de la región comenzarán a afrontar un adicional en sus facturas de gas destinado a recuperar el financiamiento de las obras que permitieron ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento cordillerano.