Donar sangre: un gesto solidario que puede salvar vidas

En el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, el Hospital Zonal Ramón Carrillo recuerda la importancia de contar con donantes durante todo el año. Desde el Servicio de Hemoterapia invitan a los vecinos a sumarse a esta práctica solidaria, fundamental para atender cirugías, emergencias y distintos tratamientos médicos.

lunes 09 de noviembre de 2026

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de donar de manera altruista y habitual. En Bariloche, el Hospital Zonal Ramón Carrillo cuenta con un Servicio de Hemoterapia que trabaja para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes para los pacientes que lo necesitan.

Una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas, ya que la sangre obtenida se procesa y permite separar distintos componentes que pueden utilizarse en diferentes tratamientos médicos. Entre ellos se encuentran los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma.

Desde el sistema de salud recuerdan que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente. Por eso, es fundamental contar con personas que se acerquen voluntariamente a donar, sin esperar a que un familiar o conocido necesite una transfusión.

El Hospital Zonal de Bariloche también ha destacado en distintas oportunidades la importancia de mantener un registro de donantes voluntarios, especialmente de aquellos con grupos sanguíneos menos frecuentes, como los que poseen factor Rh negativo. Contar con estos registros permite convocar a personas ante necesidades específicas.

¿Dónde y cómo donar en Bariloche?

Quienes quieran donar sangre o recibir información sobre el procedimiento pueden comunicarse directamente con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal Ramón Carrillo a través de WhatsApp al 294 4956338 o concurriendo personalmente el hospital Zonal ubicado en Moreno 601, de lunes a viernes de 08:30 a 10:30 horas

Requisitos para ser donante

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud de Río Negro, para donar es necesario:

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buen estado de salud.

Haber dormido al menos seis horas.

Desayunar, evitando grasas y lácteos.

Dejar transcurrir tres meses entre donaciones.

Presentarse con el DNI.

La extracción dura aproximadamente entre 7 y 10 minutos y todo el procedimiento demanda alrededor de media hora. Se realiza en condiciones seguras y con material descartable.

En esta fecha, el mensaje es claro: donar sangre es un acto sencillo, voluntario y solidario que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La participación de la comunidad resulta indispensable para que el Hospital Zonal pueda responder a las necesidades de sus pacientes durante todo el año.