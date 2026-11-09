El Papa pidió a Milei una economía al servicio de la persona; el Presidente habló de unidad y libertad

León XIV pronunció su primer discurso en el país ante el Gobierno, legisladores, gobernadores y jueces. Milei destacó la presencia de todo el arco político. Kicillof y el oficialismo leyeron el mensaje en clave distinta.

lunes 09 de noviembre de 2026

El papa León XIV habló el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en el primer acto oficial de su visita de cuatro días. Aterrizó a las 16.33 en Aeroparque y fue recibido por Javier Milei. Es la primera visita de un pontífice al país en 39 años. Antes mantuvo una audiencia privada de 40 minutos con el Presidente en la Casa Rosada.

El discurso de León XIV duró 25 minutos y estuvo dirigido a autoridades y al cuerpo diplomático.

Pidió una “economía al servicio de las personas” y cuestionó que los jóvenes deban irse del país para cumplir sus proyectos.

Reclamó fortalecer la educación, la universidad y la investigación. Sobre las instituciones, afirmó: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Mencionó también el crimen organizado, la trata y el tráfico de armas y drogas, y dijo que quien gobierna debe reconocer los límites del poder que se le confió.

Sobre la historia común, sostuvo: “Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe”. Pidió “aprender a convivir aun cuando existan diferencias” y procesarlas mediante el diálogo y los acuerdos. También se pronunció contra el aborto.

A su vez, Milei habló por cadena nacional antes que el Papa. Dijo que le alegraba ver a todo el arco político en el acto y que la visita trasciende las diferencias partidarias: “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”. Recordó a Francisco como la figura argentina más importante de la historia, vinculó la fe con la noción de derecho natural y defendió la libertad, la propiedad y la Constitución.

Definió su criterio de gobierno como equilibrio general intertemporal: no beneficiar a un sector hoy a costa de las generaciones futuras. Cerró con un pedido al Papa: “quiero pedirle que rece por Argentina tal como hacemos nosotros”. Después calificó el discurso papal de superlativo.

Milei convocó a Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores y a legisladores de todos los bloques. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, negó que hubiera una crítica al Gobierno. Citó la baja de la pobreza del 55% al 32% y reconoció que falta mucho por hacer.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof vinculó la frase sobre la economía con la tradición peronista, pidió que el Gobierno escuche al Papa y marcó la continuidad con la doctrina de Francisco. Villarruel sostuvo que el Papa conoce las divisiones del país y que hace falta recuperar el diálogo entre los dirigentes.

El Papa permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.