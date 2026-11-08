Persecución y choque en Bariloche tras denuncias por detonaciones: dos aprehendidos

Personal policial detuvo a un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta Toyota Hilux, luego de una persecución que terminó en un choque. Un tercer ocupante escapó a pie. La Policía había recibido llamados por disparos en calle Miami y La Paloma.

domingo 08 de noviembre de 2026

A las 13:17 la Unidad 50 y el 911 recibieron varios llamados por un disturbio en las calles Miami y La Paloma, donde se escucharían detonaciones de arma de fuego. Una vecina informó que desde una camioneta Toyota Hilux unos hombres realizaban los disparos y que luego huyeron hacia calle Namuncurá.

A través del 911 se fue informando el recorrido del vehículo, que se dirigió hacia la Comisaría 2da. Se sumó personal de esa dependencia y de la Comisaría 28°. Según el parte, un hombre descendió de la camioneta en calle Elordi y un pasaje peatonal, y escapó a pie hacia el barrio.

La camioneta continuó por Elordi en contramano y circuló por calles aledañas, en maniobras que, según el informe, buscaban disuadir al personal policial.

En calle Wiederhold, casi Malvinas, la camioneta chocó y los efectivos de la Comisaría 28° lograron detenerla. Fueron aprehendidos el conductor, un hombre, y una mujer que iba de acompañante.

El vehículo es una Toyota Hilux negra con franjas laterales grises.

Intervinieron personal de las Comisarías 2da., 28° y 42° y del Área Judicial. El Gabinete Criminalístico trabajó en el lugar. La fiscal en turno es Sofía Ocampo y el jefe a cargo del operativo, el subcomisario Víctor Aguirre.