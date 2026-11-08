El chileno Luis Valle Barrientos y la argentina Flor Iuorno se quedaron con el K42 de Villa La Angostura

Un podio de lujo, una carrera que no dio respiro, un cierre espectacular en la segunda jornada del K42 de Villa La Angostura: el chileno Luis Valle Barrientos logró por segundo año consecutivo quedarse con el primer lugar mientras que entre las mujeres Florencia Iuorno consiguió su primer triunfo en la carrera tras ocupar el tercer lugar en 2023.

domingo 08 de noviembre de 2026

El corredor trasandino llegó una vez más a la Patagonia con la intención de repetir el podio obtenido en 2025 y en 2022. Una vez que largó a las 9 de la mañana desde la calle Cerro Bayo nunca abandonó la punta de la carrera, siendo acreedor del Premio Cumbre por ser el primero en alcanzar la parte más alta de la montaña, que está ubicado a 1782 metros sobre el nivel del mar. Valle Barrientos cruzó la meta en 3 horas 18 minutos y 47 segundos.

“La primera vez que salí de Chile fue para correr el K42 en el 2014. Y cada vez que puedo trato de venir al K42 que es un circuito hermoso y es una carrera que siempre va a tener un buen nivel de corredores”, dijo quien viene de consagrarse campeón nacional en Chile.

“Me sentí bien, dije ‘tengo que salir a buscar la cabeza’, por suerte respondió bien, llegué primero al Bayo y ahí era solo mantener el ascenso”, explicó sobre su estrategia de carrera.

Detrás suyo pero muy cerquita arribó Ignacio Reyes, de Saucony Allen, quien fue el segundo argentino en el Maratón de Buenos Aires en el mes de septiembre, y sigue siendo uno de los más jóvenes y mejores exponentes del trail nacional. Su tiempo fue de 3 horas 33 minutos y 11 segundos. Completó el podio Kevin Martín, de Esquel (3h29.26).

Las estrellas continuaron llegando: Javier Mariqueo (Team Merrel), Joaquín Narváez (Terrex), Gabriel Muñoz (Araikani), Gabriel Santos Rueda (Columbia Barcelona), Marcelo Del Collado (ASICS), entre los primeros ocho en cruzar la meta.

Entre las mujeres, Florencia Iuorno (Saucony Neuquén) se quedó con el triunfo luego de haber llegado en primer lugar a la cumbre del Cerro Bayo, en una peleada contienda con Fernanda Martínez, ganadora 2025. Flor, quien fue tercera en el 2023 y séptima en el 2025, llegó con el gran objetivo pelear la punta: cruzó la meta en 4 horas 15 minutos 55 minutos.

“Estoy muy feliz, lo salí a buscar, me sentía fuerte, con ganas de sufrir. Conseguí llegar primera y cruzar el arco. Salí cuidándome, y cuando llegué al Bayo trate de apretar un poco más”, contó Flor.

Detrás arribó Fernanda Martínez (Nike San Manuel, ganadora 2025), en 4 horas 25 minutos y 58 segundos. Cerró el podio Silvia Ivana Colipi, de Piedra del Águila (4h36.19).

Los ganadores de la clasificación general de los 42 kilómetros se llevaron además la posibilidad de viajar al Canarias K42 Anaga Marathon, en las Islas Canarias, España, que se disputará del 4 al 6 de diciembre y celebrará su 15.ª edición.

Tal como informó la organización en la previa a las largadas, el recorrido final sufrió una pequeña modificación por cuestiones de seguridad, debido a la intensidad de las precipitaciones que se sucedieron en los días previos a la competencia.

Los 10k

A las 10.30 de la mañana, apenas un rato después de la largada del ASICS K42, largaron los 10 kilómetros, que también repitieron ganadores: Sergio Espinoza y Vanesa Dinamarca lograron el primer lugar al igual que en el 2025, y ambos prometieron volver en el 2027 pero en distancias mayores.

Espinoza, de Tricao Malal, logró bajar la hora de carrera, con 59 minutos y 49 segundos. La oriunda de San Martín de los Andes, quien el viernes había corrido los 21k, cruzó el arco en 1 hora 12 minutos y 17 segundos.

El GrandK quedó en manos del tandilense Marcelo Del Collado (ASICS) mientras que entre las mujeres la ganadora fue la uruguaya Lucía Carrizo, quien también repitió corona.

Además, se corrieron las postas 2x21k, que también tuvieron caras conocidas: la dupla conformada por Ezequiel Pauluzak y Diego Simon (Terrex) conquistó el primer lugar. Entre las mujeres, la dupla de Paola Alarcón y Erica Hernández fueron las ganadoras. Y en la categoría mixta triunfaron Bárbara Vilosio y Joaquín Colombo.

Mirá la clasificación en el link oficial.

La carrera

En este 2026, ASICS acompañó al evento como naming sponsor. La reconocida marca japonesa transitó su segundo año junto al K42 y al universo KSeries, compartiendo su visión del deporte y su apuesta por la tecnología aplicada al producto deportivo.

Por 13.º año consecutivo, el Banco de la Nación Argentina está presente en la carrera, ratificando su compromiso con el proyecto e invitando a sus clientes a acercarse a la montaña. Este sábado volverán a estar los Puntos de Aliento BNA, ubicados en el Complejo La Piedra, el Refugio 1500, la base del Cerro Bayo y, por supuesto, la llegada. Allí habrá merch exclusivo para quienes quieran acompañar y alentar a los participantes durante el recorrido.

La fiesta del K42 continuará el sábado por la noche con la tradicional KFest y el KKids del domingo a las 12 del mediodía, que tendrá como escenario Bahía Brava. Será el gran cierre para esta edición inolvidable, la número 23.

El pasado jueves 5 de noviembre se abrieron las inscripciones para la edición 2027, con promociones exclusivas. La 24.ª edición del evento, que se realizará del 4 al 7 de noviembre de 2027.

Este año nos acompañan, además de ASICS como naming sponsor y BNA, las siguientes empresas: Río Uruguay Seguros, Gatorade, Cerro Bayo, Cruz del Sur, Daviel, Hertz, ENA Nutritionals, Tres Ases, Maní King, Arcor, Canelo, Playadito, Farmacias Global, Municipalidad de Villa La Angostura y Gobierno de la Provincia del Neuquén.