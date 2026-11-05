Nadar en la Antártida para salvar el océano: "Cinco Mil Brazadas" se estrena en Mar del Plata

La película de Gabriel Bendersky retrata la expedición de Carolina Modena y María Cristina Ganem, quienes se sumergen en aguas gélidas para exigir la creación de un área marina protegida en el continente blanco.

jueves 05 de noviembre de 2026

El documental "Cinco Mil Brazadas", dirigido por Gabriel Bendersky, tendrá su estreno mundial en el marco del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde participará de la Competencia Oficial Nacional. La película, de 73 minutos y producción argentina, llega al público en 2026 y se presenta como una historia sobre los límites del cuerpo, la fuerza de los vínculos y el compromiso ambiental.

Según detalla la sinopsis oficial, el film sigue a Carolina Modena y María Cristina Ganem, dos mujeres que se embarcan en una expedición extraordinaria: nadar cinco mil brazadas en las gélidas aguas de la Antártida, sin ningún tipo de protección térmica.

El propósito es llevar al mundo un mensaje urgente sobre la necesidad de convertir un sector del continente blanco en un área marina protegida. Lo que comienza como un desafío deportivo se transforma en una experiencia que las conecta profundamente y abre una ventana a sus historias de vida, sus miedos y sus vivencias como mujeres y madres.

El realizador, Gabi Bendersky, tiene base en la Patagonia argentina y cuenta con una amplia trayectoria en publicidad, ficción y servicios de producción. Dirigió "Fly Cast América", el primer programa de ESPN Outdoors producido fuera de Estados Unidos, y forma parte de Me Mata Producciones, donde impulsa proyectos documentales y de ficción para el mercado internacional.

Sobre su motivación para encarar el proyecto, el director señaló: "Me sentí atraído por esta historia a partir del poderoso contraste entre la fortaleza humana y la fragilidad ambiental. A través del viaje de dos mujeres nadando en las aguas extremas de la Antártida, encontré una forma profundamente emocional de explorar el coraje, la amistad, la resiliencia y nuestra frágil conexión con el mundo natural".