Gran Fondo 7 Lagos, la carrera que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura

La competencia de ciclismo de ruta y mountain bike recorre los 110 kilómetros que separan ambas ciudades neuquinas, en un escenario de bosques nativos, montañas y lagos. La tercera etapa de inscripción está abierta, con cupos limitados.

jueves 05 de noviembre de 2026

Llega noviembre y lo hace con una gran y renovada propuesta deportiva: El Gran Fondo 7 Lagos.

Se trata de una competencia de bicicleta de ruta y mountain bike que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina. El recorrido se desarrolla íntegramente por la RN40 —la Ruta de los 7 Lagos—, transitando los 110 kilómetros que separan ambas ciudades en un impactante escenario entre bosques nativos, montañas y lagos.

Cada año, la competencia cambia el sentido de la carrera y alterna la ciudad anfitriona y la llegada, con el objetivo de que los participantes puedan disfrutar al máximo de cada una de las dos localidades.

La prueba principal de 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura cerrará el fin de semana de competencia el domingo 22. Un día antes, el sábado 21, será el turno de la contrarreloj individual, que se disputará sobre un circuito de 6 kilómetros.

Con el objetivo de ampliar la participación, la competencia ofrece distintas modalidades: bicicletas de ruta, mountain bike (MTB), bicicletas eléctricas (E-Bike) y bicicletas adaptadas. A ellas se suma el Gran Fondo Kids, una propuesta recreativa para chicos y chicas de entre 4 y 12 años, pensada para acercarlos al ciclismo.

Un recorrido entre lagos y parques nacionales

A lo largo de la ruta conviven en delicada armonía los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi, contenidos por los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, que además resguardan arroyos, cascadas, valles y montañas.

La carrera tiene como objetivo generar un ambiente para que participen todas las personas a las que les apasiona el deporte, la aventura, la vida al aire libre y la naturaleza.