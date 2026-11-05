Sábado 14 de noviembre
La Fundación Cerca Tuyo realiza una Feria del Hogar
La Fundación Cerca Tuyo, que acompaña a personas con cáncer en San Carlos de Bariloche, invita a la comunidad a su próxima Feria del Hogar, que se realizará el 14 de noviembre de 10 a 19 en la Casa Hogar de la organización.
Se venderán electrodomésticos, blanquería, muebles y vajilla a precios módicos. Todo lo recaudado se destinará a sostener económicamente la Casa Hogar, que aloja a pacientes que necesitan permanecer en la ciudad durante los estudios y tratamientos que deben realizarse en Bariloche.
La Casa Hogar funciona como tal desde 2024 y está ubicada en Luis Piedrabuena 5619, barrio Las Marías. La Fundación se sostiene gracias al trabajo de voluntarios.
Datos de la feria
Qué: Feria del Hogar a beneficio de la Casa Hogar
Cuándo: 14 de noviembre, de 10 a 19
Dónde: Casa Hogar de la Fundación Cerca Tuyo, Luis Piedrabuena 5619, barrio Las Marías, Bariloche
Qué se ofrece: electrodomésticos, blanquería, muebles y vajilla, a precios módicos