La Fundación Cerca Tuyo realiza una Feria del Hogar

Será el sábado 14 de noviembre, de 10 a 19, en su Casa Hogar de Luis Piedrabuena 5619 (frente a la Policía Caminera). Se ofrecerán electrodomésticos, blanquería, muebles y vajilla a precios módicos. Lo recaudado es para la Casa Hogar que aloja a pacientes oncológicos durante sus tratamientos en Bariloche.

jueves 05 de noviembre de 2026

La Fundación Cerca Tuyo, que acompaña a personas con cáncer en San Carlos de Bariloche, invita a la comunidad a su próxima Feria del Hogar, que se realizará el 14 de noviembre de 10 a 19 en la Casa Hogar de la organización.

Se venderán electrodomésticos, blanquería, muebles y vajilla a precios módicos. Todo lo recaudado se destinará a sostener económicamente la Casa Hogar, que aloja a pacientes que necesitan permanecer en la ciudad durante los estudios y tratamientos que deben realizarse en Bariloche.

La Casa Hogar funciona como tal desde 2024 y está ubicada en Luis Piedrabuena 5619, barrio Las Marías. La Fundación se sostiene gracias al trabajo de voluntarios.

Datos de la feria

Qué: Feria del Hogar a beneficio de la Casa Hogar

Cuándo: 14 de noviembre, de 10 a 19

Dónde: Casa Hogar de la Fundación Cerca Tuyo, Luis Piedrabuena 5619, barrio Las Marías, Bariloche

Qué se ofrece: electrodomésticos, blanquería, muebles y vajilla, a precios módicos