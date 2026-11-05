Bariloche: qué refugios de montaña están abiertos, cuáles abrirán en los próximos días y dónde está restringido el acceso

El Club Andino Bariloche difundió el estado de los refugios y campings de montaña al 4 de noviembre. Cinco establecimientos funcionan durante todo el año, mientras que el refugio de Laguna Negra tiene prevista su apertura para el 7 de noviembre. Otros cuatro espacios permanecen con el acceso inhabilitado por problemas de conectividad vial en el sector de Pampa Linda.

jueves 05 de noviembre de 2026

Con el inicio de la temporada de primavera y la proximidad del verano, el Club Andino Bariloche actualizó la información sobre el funcionamiento de los refugios y campings de montaña de la región. El relevamiento permite conocer cuáles reciben visitantes durante todo el año, qué espacios se preparan para abrir en los próximos días y cuáles mantienen restricciones de acceso.

Según el informe difundido el 4 de noviembre, cinco establecimientos se encuentran abiertos durante todo el año. Se trata de los refugios Emilio Frey, General San Martín (Jakob), Berghof y Neumeyer, además del camping Los Rápidos.

Los visitantes pueden consultar disponibilidad y condiciones de estadía a través de los siguientes canales:

Refugio Emilio Frey: www.refugiofreybariloche.com

Refugio General San Martín (Jakob): www.refugiojakob.com.ar

Camping Los Rápidos: teléfono 2944 818438 e Instagram @campinglosrapidos.

Refugio Berghof: [email protected]

Refugio Neumeyer: www.refugioneumeyer.com

Laguna Negra abrirá el 7 de noviembre

Entre las próximas aperturas figura el refugio Italia M. Segre, ubicado en Laguna Negra, que tiene previsto comenzar a recibir visitantes el sábado 7 de noviembre.

Para obtener información sobre reservas y condiciones de acceso, los interesados pueden ingresar a www.refugiolagunanegra.com.

Cuatro espacios con acceso inhabilitado

El relevamiento también advierte sobre cuatro establecimientos cuyo acceso permanece inhabilitado. Se trata del refugio Agostino Rocca, el refugio Otto Meiling, el camping Laguna Ilón y el camping Los Vuriloches.

La restricción está vinculada con la falta de conectividad vial en el sector de Pampa Linda. Según informó el Club Andino, estos espacios podrán retomar su actividad cuando se recupere la conexión por esa vía.

Los establecimientos afectados son:

Refugio Agostino Rocca: www.refugiorocca.com

Refugio Otto Meiling: www.refugiomeiling.com

Camping Laguna Ilón: www.refugioilon.com.ar

Camping Los Vuriloches: www.campingvuriloches.com.ar

Reservas obligatorias y recomendaciones para salir a la montaña

Desde el Club Andino Bariloche recordaron que es obligatorio realizar reservas para utilizar los refugios. La exigencia también alcanza a quienes tienen previsto acampar fuera de las instalaciones de los refugios.

Además, no está permitido utilizar las cocinas de los refugios sin contar con una reserva previa.

Otra de las condiciones indispensables es completar el registro de trekking antes de iniciar cualquier recorrido. También se recomienda consultar el estado de los senderos con la Administración de Parques Nacionales y verificar el pronóstico meteorológico antes de salir.

Finalmente, se solicita a los visitantes regresar con todos sus residuos para evitar dejar basura en los ambientes naturales.

Los socios del Club Andino Bariloche deben llevar su carnet y el certificado de libre deuda al momento de utilizar los servicios.