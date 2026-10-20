Río Negro presentó en el 76° Workshop de la ARAV en Rosario toda su propuesta turística

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) participó de la 76° edición del Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV), consolidando su estrategia de posicionamiento en el corazón productivo del país. La provincia contó con un stand propio desde el cual desplegó toda su oferta turística, articulando los atractivos y servicios de sus cuatro regiones emblemáticas: Cordillera, Estepa, Valle y Mar.

martes 20 de octubre de 2026

La ubicación estratégica de este evento lo consolida, junto al próximo encuentro en Córdoba, como uno de los espacios profesionales más importantes del país. Ambos se llevan a cabo en el corazón productivo de la Argentina, una región clave que concentra el mayor potencial emisor de turistas hacia los destinos de montaña y el litoral marítimo.

Temporada, fiestas y astronomía

Durante la jornada de intercambio comercial con agencias y operadores del sector, Rio Negro centró su propuesta en tres ejes clave para captar la atención de los visitantes en el tramo final del año y el inicio de 2027:

Foco Primavera-Verano: Presentación de alternativas para disfrutar de la cordillera, las costas y los paisajes esteparios en los meses de mayor movimiento turístico.

Fiestas de Fin de Año: Opciones y paquetes especiales para celebrar las fiestas en los diferentes destinos provinciales.

El gran imán del Eclipse: Uno de los puntos más consultados y promocionados fue la gran expectativa en torno al Eclipse Solar Anular del 6 de febrero de 2027, posicionando fuertemente a la provincia como un escenario privilegiado para el astroturismo y la observación del cielo.

La participación de ATUR en este tradicional encuentro del trade turístico en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario se enmarca en el trabajo de promoción federal que lleva adelante la provincia, buscando estrechar lazos con el mercado nacional y potenciar la comercialización de sus experiencias de cara a las próximas temporadas.

Río Negro presentará su oferta de acuerdo al plan de acciones de la Agencia de Turismo Rio Negro , durante noviembre en Santiago de Chile (Workshop LADEVI), Cordoba (Workshop ACAV) y Expo Turismo en Comodoro Rivadavia.