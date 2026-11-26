El Emprotur lanzó una nueva campaña de beneficios para quienes quieran anticipar sus vacaciones de verano en Bariloche. La propuesta comenzó este martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30, con promociones en alojamiento, gastronomía, excursiones y experiencias turísticas.

jueves 26 de noviembre de 2026

Bariloche se anticipa al Black Friday con una nueva propuesta para quienes ya están pensando en sus próximas vacaciones. Desde ayer está en marcha Bariloche Black, una semana de promociones y beneficios que permite acceder a descuentos de hasta el 30% en diferentes servicios turísticos de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) junto al sector privado, busca incentivar las reservas anticipadas para la temporada de verano y acercar nuevas oportunidades a quienes quieren disfrutar de la Patagonia.

Durante los siete días de la campaña, los viajeros podrán encontrar condiciones especiales en alojamientos, gastronomía, excursiones y distintas experiencias, con propuestas para disfrutar de los lagos, las montañas y la amplia oferta de actividades al aire libre que caracteriza a Bariloche.

La directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez, destacó que estas acciones permiten acompañar a los prestadores turísticos y facilitar la decisión de quienes están organizando sus viajes.

“Queremos que quienes están pensando en venir a Bariloche encuentren una buena oportunidad para concretar sus vacaciones. La idea es que puedan elegir con tiempo, aprovechar los beneficios y descubrir todo lo que ofrece la ciudad durante el verano”, señaló.

Una oportunidad para anticipar las vacaciones

La campaña se suma a las acciones comerciales que el EMPROTUR viene desarrollando durante el año, con propuestas de descuentos concentradas en períodos especiales para estimular la compra de servicios turísticos.

En esta oportunidad, Bariloche Black pone el foco en la temporada estival, cuando las playas, los lagos y los senderos de montaña se convierten en protagonistas de una oferta que incluye trekking, rafting, kayak, navegación, mountain bike y numerosas excursiones.

A estas experiencias se suman la gastronomía regional, las cervecerías artesanales, las chocolaterías y una amplia variedad de alojamientos para diferentes perfiles de visitantes.

Vázquez también resaltó la importancia de que las promociones se traduzcan en reservas para los prestadores locales.

“Estas campañas nos permiten unir la promoción del destino con oportunidades concretas de venta para las empresas. Buscamos que más personas puedan planificar su viaje y que ese interés se transforme en actividad para el sector turístico de Bariloche”, expresó.

Bariloche Black forma parte de la campaña de verano del destino, que este año se presenta bajo el concepto “Volvé diferente”, una invitación a disfrutar de experiencias que van mucho más allá de las vacaciones tradicionales.

La propuesta combina los beneficios económicos de reservar anticipadamente con la posibilidad de organizar un viaje a medida, eligiendo entre actividades de aventura, paseos familiares, experiencias gastronómicas y momentos de descanso en contacto con la naturaleza.

Todas las promociones, los prestadores adheridos y las condiciones de cada beneficio pueden consultarse en el sitio oficial.