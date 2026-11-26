El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó en Bariloche la apertura de ofertas para ampliar la red de gas en los barrios Amec, 2 de Abril y 111 Viviendas, y el llamado a licitación para llevar el servicio al barrio Mirador del Challhuaco, cuya apertura de ofertas será el 15 de diciembre. Las dos obras beneficiarán a 399 familias.

jueves 26 de noviembre de 2026

En este marco, Weretilneck anunció que el 2 de diciembre se encenderán las luces de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche que será tres veces más grande y moderno que el actual. Además, confirmó que también ese mismo día se inaugurará el nuevo campus de la Universidad Nacional de Río Negro, que concentrará a unos 3.000 estudiantes, docentes y no docentes. Además destacó la pavimentación del aeropuerto y distintas obras de agua y cloacas que beneficiarán a miles de familias de la ciudad.

Durante el acto, se presentaron tres ofertas para llevar adelante los trabajos en los barrios locales: Agrovial Sur SA con $273.045.492; Coopetel LTDA con $198.178.000 y Weber Carlos Gustavo con $210.670.202

Durante la jornada, Weretilneck estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río. Las obras de ampliación de las redes de gas se ejecutarán a través del Plan Gas Rionegrino, y en este sentido, el Gobernador destacó el trabajo conjunto con el Municipio para dar respuesta a una demanda histórica de Bariloche y extender las conexiones domiciliarias del servicio.

“Hay obras que tienen que ver directamente con las condiciones de vida y con mejorar las condiciones de vida de las vecinas y los vecinos. Por eso nos propusimos, junto al Municipio, trabajar para dar respuesta a una deuda que existe con las redes de gas domiciliarias. Queremos que todas las familias que tengan la posibilidad de contar con gas en sus casas puedan acceder a ese servicio”, expresó el Mandatario.

La primera intervención contempla la ejecución de aproximadamente 2.620 metros de cañería de distintos diámetros en los barrios Amec, 2 de Abril y 111 Viviendas. Estos trabajos beneficiarán a 146 familias.

Por otra parte, se entregó el pliego y se realizó el llamado a licitación para ejecutar la ampliación de la red de gas en el barrio Mirador del Challhuaco. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $468.045.876 y beneficiará a 253 familias. La apertura de ofertas está prevista para el 15 de diciembre.

En representación de los vecinos de Mirador del Challhuaco, el vicepresidente de la Junta Vecinal, Gustavo Chiaparelli, expresó su satisfacción por la iniciativa y la definió como “una alegría, una promesa cumplida”. También destacó que la llegada de la red permitirá que las familias comiencen a realizar las conexiones internas para contar con el servicio en sus viviendas. Actualmente viven en el barrio unas 140 familias.

Más soluciones habitacionales

Por otra parte, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), se entregaron 16 escrituras a familias de Bariloche. Weretilneck felicitó a quienes terminaron de pagar sus viviendas y destacó la importancia de contar con el título de propiedad: “No hay mayor tranquilidad que esta, porque ustedes son dueños absolutos y de pleno derecho de la vivienda donde están”.

El Gobernador también explicó que los fondos recuperados a través del pago de las viviendas permiten continuar con nuevas soluciones habitacionales e infraestructura en otros puntos de la provincia. “Con los fondos que ustedes fueron pagando, seguir haciendo otras obras en otros lugares de la provincia”, señaló.

A su turno, Gerardo Del Río valoró la entrega de escrituras a familias que esperaron durante mucho tiempo y destacó la importancia de que la Provincia acerque obras a Bariloche. “El trabajo que se viene haciendo se nota y se ve reflejado en cada una de las obras que se llevan adelante”, expresó. También remarcó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y agradeció al Gobernador por las acciones destinadas a la ciudad.

Estuvieron presentes el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, junto a concejales y demás autoridades provinciales y municipales.