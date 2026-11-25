La búsqueda de un poblador rural de 85 años en la zona de La Fragua terminó con un hallazgo macabro. Restos humanos fueron localizados este martes a la vera de un arroyo, a unos 500 metros del casco de la estancia donde vivía el hombre, y ahora la Justicia intenta determinar si pertenecen al vecino desaparecido.

Todo comenzó el lunes por la noche, cuando un hombre se presentó para denunciar la ausencia de su padre, un conocido poblador de la zona. Según relató, al llegar desde Bariloche no lo encontró en su domicilio y, tras buscarlo sin éxito, radicó la denuncia.

Con el aviso, la policía activó el protocolo de búsqueda. Durante la mañana del martes, la Brigada Rural se sumó a las tareas de rastrillaje, mientras que efectivos de la Subcomisaría 75° se constituyeron en el establecimiento rural —ubicado a unos 38 kilómetros al noroeste de Pilcaniyeu— para recibir formalmente la denuncia penal y comenzar a peinar los alrededores de la vivienda.

Fue en ese operativo donde se produjo el hallazgo. A pocas horas de iniciado el rastrillaje, y a orillas de un arroyo cercano al casco de la estancia, los efectivos encontraron restos humanos. De inmediato resguardaron la escena y dieron intervención al fiscal de turno, Gerardo Miranda, que dispuso las primeras directivas.

Pericias en el lugar y en la vivienda

Tras el hallazgo, personal de la Brigada Rural trasladó hasta la zona al Gabinete de Criminalística de Bariloche, que trabajó en el sitio del descubrimiento y también en la vivienda del hombre desaparecido. Las diligencias incluyeron las pericias de rigor en ambos puntos, con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir qué ocurrió.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la autopsia se realizará en las próximas horas. Ese examen será clave por dos motivos: confirmar si los restos corresponden al poblador de 85 años y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Hasta el momento, la fiscalía no adelantó hipótesis sobre el caso. La investigación queda abierta a la espera de los resultados forenses, que permitirán cerrar la incógnita sobre la identidad de los restos y arrojar luz sobre las últimas horas del vecino de La Fragua.