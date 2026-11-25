Esandi Pádel celebra el cierre de año con música y solidaridad
El sábado 12 de diciembre, desde las 18 horas, Esandi Pádel invita a toda la comunidad a disfrutar de su Sunset de fin de año.
El encuentro tendrá un propósito solidario: todo lo recaudado será donado a Las Damas de Rosa, acompañando la valiosa labor que realizan para nuestro hospital.
Una tarde para compartir entre amigos y en familia, con juegos, desafíos, DJ en vivo y la participación de Héctor Lombardozzi facilitando clínicas.
El encuentro tendrá un propósito solidario: lo recaudado será donado a Las Damas de Rosa, acompañando la valiosa labor que realizan para nuestro hospital.
Una manera diferente de celebrar todo lo que el pádel genera en Bariloche.
Fecha y hora: 12 de diciembre a las 18 hs.
Lugar: Esandi Pádel Club – Esandi 2787
Entradas Entradas disponibles en Eventbrite.
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