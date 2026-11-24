Durante los controles preventivos realizados en distintos puntos de la ciudad, se fiscalizaron cerca de 380 rodados y se labraron 40 actas de infracción. La graduación alcohólica más elevada registrada alcanzó los 2,06 gramos por litro de sangre.

martes 24 de noviembre de 2026

En el marco de las tareas habituales de prevención y seguridad vial desplegadas durante el último fin de semana en San Carlos de Bariloche, los equipos de fiscalización municipal (acompañados por personal de la policía de la provincia de Río Negro) inspeccionaron aproximadamente 380 vehículos en diversos sectores estratégicos del ejido urbano.

Como resultado de estos procedimientos, se confeccionaron un total de 40 actas de infracción por distintas faltas a las normativas vigentes.

El consumo de alcohol al volante volvió a encabezar el listado de irregularidades detectadas en la vía pública. Del total de sanciones aplicadas, 26 actas correspondieron a conductores que arrojaron resultado positivo en el test de alcoholemia, confirmando la necesidad de sostener la presencia de los puestos de control durante las franjas horarias de mayor circulación nocturna.

Entre los casos registrados, el valor más preocupante alcanzó una graduación de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra supera ampliamente los límites permitidos y representa un riesgo extremo tanto para quien conduce como para terceros en la vía pública.

Además de las faltas vinculadas al consumo de alcohol, los inspectores labraron 10 actas por falta de documentación reglamentaria para circular. En paralelo, se registraron 2 actas por darse a la fuga al advertir la presencia del operativo, 1 acta por negarse a realizar el test de alcoholemia —conducta que conlleva las mismas sanciones que un resultado positivo— y 1 acta adicional por otras infracciones generales.

Como consecuencia directa de las faltas constatadas, se procedió a la retención preventiva de un total de 37 vehículos, los cuales fueron trasladados al playón municipal. El detalle de los rodados secuestrados comprende 30 automóviles particulares y 7 motocicletas.

Desde el área de Tránsito y Transporte remarcaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sorpresiva y sostenida en distintos barrios y arterias principales. El objetivo central de las acciones es reducir la siniestralidad vial, desalentar conductas imprudentes y garantizar condiciones seguras de circulación para toda la comunidad.