El equipo de rescate trasladó a la mujer en camilla hasta Villa Tacul, donde la esperaba una ambulancia del Hospital Zonal.

lunes 23 de noviembre de 2026

Dos guardabosques del Ente Autárquico del Parque Municipal Llao Llao y el subsecretario Alfredo Allen, que preside el organismo y coordina el cuerpo de guardabosques, rescataron a una joven de 28 años que se fracturó la pierna derecha a unos 150 metros de la cumbre.

Al momento del accidente, la joven, oriunda de Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires, descendía por el sendero junto a su hermana y su cuñado.

En el lugar, el equipo de rescate le inmovilizó la pierna y utilizó una manta térmica para abrigarla durante el operativo, que incluyó el descenso en camilla hasta la base del cerro, en Villa Tacul.

Tras el operativo, desde el Ente agradecieron al personal de Protección Civil, que mantuvo la comunicación entre los rescatistas y la ambulancia del Hospital Zonal y brinda capacitación continua a los guardabosques en primeros auxilios y rescate.

Esa coordinación entre los equipos municipales forma parte del trabajo de la gestión del intendente Walter Cortés para atender emergencias en los senderos del parque que recorren vecinos y visitantes.