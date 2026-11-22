El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG que contempla una inversión total de U$S 50.750 millones hacia 2050 y permitirá exportar gas de Vaca Muerta desde la costa rionegrina. El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que esta decisión consolida el rumbo productivo de la provincia y abre nuevas oportunidades de trabajo, crecimiento y desarrollo.

domingo 22 de noviembre de 2026

“Esto no llegó a Río Negro por casualidad. Lo ganamos con estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social”, expresó el Mandatario en sus redes sociales (@Weretilneck), al destacar las condiciones construidas por la Provincia para ser parte de la mayor inversión de la historia argentina.

El proyecto prevé una inversión de U$S 25.000 millones entre 2027 y 2030, dentro del total proyectado hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos del gas natural, por más de U$S 9.000 millones al año.

La costa atlántica rionegrina será un punto estratégico de esa conexión con los mercados internacionales. Allí operarán 2 unidades flotantes de licuefacción, que permitirán transformar el gas para su transporte por barco. El desarrollo también incluye un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, junto a un complejo industrial para procesar el gas y sus líquidos.

De esta manera, Río Negro suma infraestructura para una nueva etapa productiva, con la energía como motor de inversiones, empleo y desarrollo territorial. La salida al mundo desde la costa provincial será una pieza central de un proyecto que vincula la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Para el conjunto del proyecto, se prevé la generación de 20.000 puestos de trabajo durante la construcción, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.

Weretilneck remarcó que la prioridad es que esa transformación se traduzca en oportunidades para la población local. “Con la Ley de Empleo Rionegrino, el 80% de los trabajadores van a ser de acá, para que ninguna ni ningún rionegrino quede atrás”, sostuvo.

“Estamos ante el tercer hito fundacional de Río Negro”, afirmó Weretilneck. Y ratificó: “Vamos a ser parte de esta historia como se merece Río Negro. Sabemos que falta, pero Río Negro tiene rumbo y está en marcha”.