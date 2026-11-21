Ocurrió en el kilómetro 4,5 de Avenida de los Pioneros. El hombre que iba al mando de un Chevrolet Corsa perdió el control y chocó contra un poste de madera. Tras el impacto alcanzó también a vehículos estacionados.

sábado 21 de noviembre de 2026

Personal policial y una ambulancia acudieron este sábado a la mañana al kilómetro 4,5 de la Avenida Pioneros, donde un hombre perdió el dominio de su rodado y provocó un accidente que dejó daños importantes.

El primer impacto se produjo contra un poste de madera, perteneciente a una empresa de telefonía, el cual cayó y quedó recostado sobre una garita de colectivos. Tras esa colisión, chocó también a otros vehículos que estaban estacionados en el lugar, los cuales sufrieron cuantiosos daños.

El protagonista del accidente solicitó atención médica debido a que acusó fuertes dolores de cabeza, producto del choque.

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