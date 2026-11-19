La Policía de Río Negro realizó dos procedimientos en Bariloche que permitieron secuestrar cocaína y marihuana durante un control preventivo y detener a un hombre de 37 años que intentaba sustraer herramientas de un supermercado. En ambas intervenciones se recuperaron o incautaron elementos y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

jueves 19 de noviembre de 2026

El primero de los procedimientos se realizó alrededor de las 21:10, cuando efectivos de la Comisaría 2° que patrullaban la zona de Moreno y Morales advirtieron una situación que motivó la identificación de dos hombres que circulaban en un Ford Fiesta.

Durante el palpado preventivo de seguridad, los uniformados detectaron bultos extraños en los bolsillos de uno de los ocupantes. Al revisar los elementos, encontraron dos envoltorios con sustancias sospechosas y convocaron al personal de Toxicomanía para realizar las pruebas de campo.

Los análisis confirmaron la presencia de 1,8 gramos de cannabis y 14,4 gramos de cocaína. También se analizaron siete pastillas, que arrojaron resultado negativo para las sustancias buscadas.

Con intervención de la autoridad judicial federal, se solicitó una orden para requisar el vehículo. La inspección del Ford Fiesta arrojó resultados negativos y, finalmente, se dispuso el secuestro formal de las sustancias y las actuaciones correspondientes.

El segundo hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en el supermercado Hipertehuelche, ubicado sobre Pasaje Gutiérrez. Personal de seguridad del establecimiento sorprendió a un hombre de 37 años cuando intentaba sustraer distintas herramientas y lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

Tras recibir el aviso del gerente, efectivos de la Comisaría 28° se trasladaron al comercio y confirmaron lo sucedido. Por disposición de la Fiscalía de turno, las herramientas fueron restituidas en el lugar y el hombre quedó detenido por el delito de hurto.