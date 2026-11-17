El visitante denunció que autores ignorados entraron a la casa que alquila y le sustrajeron gran cantidad de elementos. Minutos más tarde, recibió una notificación de compra de un local de empanadas. La Policía lo detuvo, antes que concrete la operación.

martes 17 de noviembre de 2026

La Policía de Río Negro, con intervención de efectivos de la Comisaría 27, detuvo a un sujeto que ingresó a una vivienda de alquiler turístico y luego de sustraer pertenencias intentó realizar compras con las tarjetas del damnificado.

El hecho fue denunciado a las 23 horas de este lunes. El damnificado mencionó que autores ignorados ingresaron a la vivienda que alquila en la calle Monte Lindo, luego de ejercer violencia en la puerta de acceso, y se apoderaron de sus pertenencias.

La víctima mencionó que el presunto autor intentó realizar compras utilizando sus tarjetas de crédito. De acuerdo a lo que mencionó, el ladrón fue hasta el kilómetro 4 de la Avenida Pioneros e intentó realizar una compra en Punto Empanada, aunque la operación se frustró cuando desde el comercio le exigieron el pin para poder hacerlo.

Entonces acudió a una rotisería lindera, donde antes de concretar la compra, fue identificado por la Policía.

El autor, domiciliado en el barrio Virgen Misionera, quedó detenido en el marco de las actuaciones que ordenaron los funcionarios judiciales intervinientes.