La iniciativa de McDonald’s volvió a movilizar a todo el país para apoyar los programas de Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos. La acción también fue un éxito en Bariloche.

martes 17 de noviembre de 2026

Los chicos de la Fundación Cimientos en el Gran Día en el local de McDonald's de Bariloche

El viernes 13 de noviembre se celebró una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s que reunió a miles de argentinos en todo el país por una causa común. Gracias al compromiso y la solidaridad de la comunidad, se vendieron más de 100 mil Big Mac y se logró recaudar más de $923 millones, que serán destinados íntegramente a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.

La jornada se vivió en los restaurantes McDonald’s de todo el país, como así también a través de la app y plataformas de delivery, con actividades especiales y la participación de distintas personalidades que se sumaron a la iniciativa.

También en Bariloche la jornada solidaria fue un éxito y en el local de Mitre se vendieron cientos de Big Mac. El evento congregó entre otros a chicos de Bariloche becados por la Fundación Cimientos, para la terminación de sus estudios secundarios, en este caso de la ESRN45, con orientación en Música, además de apoyarlos en su acercamiento al mundo laboral.

"Realmente surte efecto el trabajo. Los chicos logran egresar y también los acompañamos con experiencias y capacitación del mundo laboral, para que puedan insertarse. Una de las actividades más importantes la hacemos acá, en el local de McDonald's en Bariloche, donde los chicos hacen simulaciones de la primera entrevista y van consiguiendo herramientas para acercarse al trabajo", describió Gabriel Fabregas, referente de la Fundación Cimientos en Bariloche.

Dos causas, un mismo compromiso

“El Gran Día es una jornada muy especial que refleja el compromiso de nuestros equipos en cada uno de los locales y la solidaridad de miles de argentinos. Gracias a todos los que se sumaron para acompañar, una vez más, el trabajo de Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos”, destacó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Lo recaudado permitirá seguir fortaleciendo el trabajo de las dos organizaciones beneficiarias.

Casa Ronald McDonald Argentina destinará los fondos al sostenimiento de sus 11 programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que brindan contención a niños y familias que atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

“Gran Día siempre nos emociona porque es una muestra enorme de lo que podemos lograr cuando nos unimos por una misma causa. Cada BigMac vendido representa mucho más que una compra: es una forma concreta de estar cerca de las familias que atraviesan el tratamiento de un hijo y necesitan sentirse acompañadas. Gracias a todas las personas que se sumaron, a Arcos Dorados y a los equipos de McDonald’s de todo el país, que ponen tanto compromiso y corazón para hacer posible esta jornada solidaria. Es un orgullo ser parte de algo tan lindo y que tiene un impacto tan importante en la vida de tantas familias”, indicó Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Por su parte, Fundación Cimientos destinará los fondos a fortalecer sus programas de acompañamiento educativo, para que más jóvenes en contextos de vulnerabilidad puedan finalizar la escuela secundaria, continuar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales.

“Ser parte del Gran Día por segundo año consecutivo es una enorme alegría para Fundación Cimientos. La respuesta de la comunidad nos demuestra una vez más que, cuando nos unimos por una causa, podemos generar oportunidades concretas para muchos jóvenes. Gracias a esta iniciativa vamos a poder seguir acompañando a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria, continúen formándose y construyan su propio proyecto de vida. Estamos muy agradecidos con todas las personas que se sumaron e hicieron posible esta jornada”, señaló Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva de Fundación Cimientos.

Una vez más, el Gran Día demostró que la solidaridad y el trabajo conjunto pueden transformar un gesto cotidiano en nuevas oportunidades para miles de familias y jóvenes de todo el país.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Acerca de Casa Ronald McDonald Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, a través de programas de prevención, cuidado y acompañamiento. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Global y hace más de 30 años trabaja en el país en articulación con hospitales de referencia. Desde sus inicios, ha acompañado a más de 480.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 29 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.