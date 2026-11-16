Entre los destinos más buscados, Bariloche tiene los vuelos más caros para el verano 2027

Volar a la Patagonia cuesta más del doble que a Córdoba: el pasaje a Bariloche para enero parte de $238.467 por persona. Sólo Usdhuaia es más caro y está arriba por $71.000.

lunes 16 de noviembre de 2026

Aeroparque es el principal emisivo del turismo de cabotaje

Una consulta de tarifas de ida y vuelta desde Buenos Aires para enero de 2027 entre los destinos más buscados por el turismo de cabotaje, ubica a Bariloche como el destino más caro entre los cuatro relevados. Córdoba, Mendoza y Puerto Iguazú ofrecen valores menores. Sólo Ushuaia supera a Bariloche en el costo de los aéreos.

El pasaje a Bariloche, en un vuelo directo de JetSMART entre el 13 y el 20 de enero, aparece desde $238.467 por persona. Es $133.563 más que a Córdoba, el destino más barato de la muestra, y equivale a 2,3 veces su precio.

Los otros tres destinos relevados, todos con siete noches de estadía:

-Córdoba: desde $104.904 por persona, con JetSMART, entre el 5 y el 12 de enero.

-Mendoza: desde $131.405, con JetSMART, entre el 5 y el 12 de enero. Sale desde Ezeiza y regresa a Aeroparque.

-Puerto Iguazú: desde $136.124, con Aerolíneas Argentinas, entre el 19 y el 26 de enero.

Los precios surgen de búsquedas en agencias y plataformas de viajes. No son tarifas fijas de las aerolíneas ni hay garantía de que sigan disponibles al momento de la compra.

Ushuaia

Volar a Ushuaia en enero cuesta desde $309.913 por persona. El pasaje de ida y vuelta desde Buenos Aires supera en unos $71.000 al de Bariloche para las mismas fechas de verano*.

Según Almundo, el vuelo de ida y vuelta desde Buenos Aires a Ushuaia parte de $309.913 para enero de 2027 y de $330.842 para diciembre. Para noviembre, el valor inicial es de $259.007. La cifra de enero es $71.446 más alta que la del pasaje a Bariloche relevado para la misma temporada ($238.467).

En Despegar, un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas entre el 17 y el 21 de febrero figura desde $267.455 por persona. Para marzo, una combinación con JetSMART entre el 9 y el 22 aparece desde $328.288.

Los vuelos directos tardan unas tres horas y media. Los operan principalmente Aerolíneas Argentinas, que programó 55 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Ushuaia para el verano. JetSMART también ofrece la ruta.

Oferta de aerolíneas

En cabotaje operan Aerolíneas Argentinas y JetSMART. Flybondi dejó de volar en agosto y en octubre pidió el concurso preventivo de acreedores. Por ahora no tiene operación regular.

JetSMART conecta Buenos Aires con Córdoba, Mendoza, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Tucumán y Ushuaia. Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos directos a Bariloche, Mendoza y Puerto Iguazú en algunas de las fechas consultadas.

Por qué varían los precios

El valor depende de la fecha, los asientos disponibles y las condiciones de la tarifa, no sólo de la distancia. En temporada alta, cuando quedan pocos lugares en las categorías económicas, los restantes suben de precio. Por eso, dos pasajeros en el mismo avión pueden pagar montos distintos.

Las rutas con más frecuencias permiten comparar horarios y encontrar mejores tarifas. Con menos vuelos, esa posibilidad se reduce.

Viajar entre semana, mover uno o dos días la salida o el regreso y considerar aeropuertos alternativos puede reducir el costo. Se recomienda confirmar la reserva en las páginas oficiales de las aerolíneas, donde figuran las condiciones y el precio final.