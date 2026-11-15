Por primera vez desde 1963, el MPN no estará en las elecciones neuquinas de 2027

La determinación fue aprobada por unanimidad durante la sesión de la Convención Provincial del partido. La resolución establece que el MPN no convocará a elecciones internas, no presentará listas propias para cargos provinciales ni municipales —lo que abarca gobernación, diputaciones provinciales, intendencias y concejalías— y tampoco integrará frentes ni alianzas electorales en esta instancia.

Una crisis financiera y plazos acotados

La conducción partidaria definió la medida como una decisión "excepcional" orientada a iniciar un proceso de reconstrucción institucional y financiera, luego de haber gobernado la provincia durante seis décadas hasta la derrota electoral de 2023 frente a Rolando Figueroa.

Durante el encuentro, las autoridades expusieron el delicado estado de las cuentas del partido como uno de los factores determinantes. De acuerdo con datos difundidos por el portal Diariamente Neuquén, la cuenta única del MPN en el Banco Nación dispone de un saldo de 393 mil pesos, frente a compromisos corrientes y deudas por 3 millones de pesos necesarios únicamente para cubrir servicios durante el mes de noviembre de 2026.

Asimismo, la dirigencia señaló la inviabilidad técnica y legal de cumplir con el cronograma electoral vigente. Según consignó Diario 7 Lagos, la fecha límite para la presentación de candidaturas vence el próximo 11 de diciembre de 2026, un plazo que las autoridades consideraron insuficiente para organizar comicios internos y definir más de 700 precandidaturas bajo las exigencias de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Con esta resolución, el electorado neuquino acudirá a las urnas en febrero de 2027 sin la presencia en el cuarto oscuro del partido que dominó la escena política local durante más de sesenta años.

En un acontecimiento sin precedentes para la historia contemporánea de la provincia, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) resolvió este sábado 14 de noviembre de 2026 que no participará de las próximas elecciones generales previstas para el 14 de febrero de 2027. Se trata de la primera vez desde 1963 que la fuerza política provincial no presentará fórmula para disputar la gobernación ni listas en los distritos locales, según informaron medios provinciales como Diario Río Negro y LM Neuquén.