El escándalo de Grau dominó la primera reunión de la Convención y se demora la reforma de la Carta Orgánica

Crearon una comisión investigadora para analizar la conducta del convencional oficialista y dejaron en cuarto intermedio su apartamiento preventivo. El intendente Walter Cortés apoyó a Grau y el bloque oficialista sí se preocupó por los fondos que manejarán. A todo esto, la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que tiene apenas dos meses para realizarse, todavía no dio su primer paso: recién el lunes a las 13 trabajarán sobre el reglamento del cuerpo.

domingo 15 de noviembre de 2026

La Convención de Reforma de la Carta Orgánica de Bariloche tuvo el viernes su primera reunión y aunque faltó el convencional oficialista Adrián Grau, toda la sesión giró en torno suyo y su conducta antidemocrática, agresiva e insultante. La puesta ebn marcha de la reforma de la Carta Orgánica sigue esperando.

Los convencionales presentes resolvieron crear una comisión para el conflicto generado por Grau y resolver sobre el pedido de echarlo y reemplazarlo por su suplente.

La comisión estará integrada por los presidentes de bloque y la Presidencia a cargo de Yanina Sánchez, con 10 días de plazo. La moción para que Adrián Grau no integre el cuerpo hasta que se expida pasó a la próxima sesión plenaria.

La primera sesión plenaria de la Convención Municipal Constituyente de Bariloche, que actualizará la Carta Orgánica, estuvo centrada en este escándalo.

Tras el juramento del miércoles, la concejal Roxana Ferreyra hizo una denuncia penal: según relató, minutos antes Grau le había dicho "Callate, hija de puta".

Aclaró que no hubo agresión física ni amenaza y pidió al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck que intervinieran para que Grau deje su banca y asuma su suplente.

El escándalo comenzó en plena campaña electoral a raíz de publicaciones de Graun en redes sociales, reivindicando a Videla y delitos de la dictadura militar.

Concretamente publicó un avión arrojando personas al río en clara referencia a los vuelos de la muerte, una imagen del dictador Jorge Rafael Videla con la leyenda “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningun zurdo en pie y seríamos potencia”, y una imagen con el texto “el general Videla no terminó su trabajo. No fueron 30.000. No fueron Inocentes. No fueron suficientes.

Eso le valió denuncias por apología del delito, un delito tipificado en el artículo 213 del Código Penal que contempla la prisión de un mes a un año para quien lo cometiere.

Comenzó la APDH con una denuncia ante la Fiscalía por publicaciones de Grau sobre Videla. El caso fue difundido por Infobae, Clarín, La Nación y Página 12.

En la sesión de la Convención, Fuerza Bariloche planteó una cuestión de privilegio para que la Convención defina cómo tratar la situación. Sostuvo que Grau no cumple con una igualdad democrática mínima porque no cree en la memoria, la verdad y la justicia, principios que menciona la ordenanza de convocatoria, y pidió tratar el tema de inmediato. Convencionales de distintos bloques acompañaron el planteo.

La Libertad Avanza pidió conocer formalmente por qué Grau no estaba. Estamos Haciendo (bloque oficialista del PUL del intendente Walter Cortes y de JSRN del gobernador Alberto Weretilneck) respondió que la presencia es una facultad de cada convencional y que había una decisión de no asistir. No se expresaron los motivos.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores recordó que Grau citó la frase "con 100 Videlas no habría ni un zurdo en pie", que interpretó como una amenaza.

Mencionó las denuncias de la APDH y de su propio espacio por apología del delito, y señaló que el intendente le tomó juramento de todos modos. Dijo que durante la jura Grau respondió al repudio con gestos obscenos y planteó que el artículo 26 de la Carta Orgánica establece un orden democrático y causales de inhabilidad. Otra convencional dijo que el clima de trabajo cambió cuando Grau abandonó la sesión y pidió que no se lo convoque hasta que la comisión se expida.

El oficialismo sostuvo que Grau fue elegido por el pueblo, que la Convención no puede tomar determinaciones sobre un voto popular y que, a su entender, no hubo una denuncia concreta en la Justicia. Varios bloques coincidieron en proteger el funcionamiento del cuerpo, pero pidieron un estudio jurídico de la medida preventiva antes de votarla, porque sin dictamen no podían acompañarla.

Qué se votó

- Una comisión investigadora integrada por los presidentes de bloque y la presidencia, con plazo de 10 días.

- La moción para que Grau no integre el cuerpo ni las comisiones de forma preventiva pasó a cuarto intermedio hasta la próxima sesión plenaria.

- La Convención emitirá un comunicado público sobre lo resuelto.

- Los convencionales harán el curso de la Ley Micaela, en línea y autogestivo, y presentarán el certificado en 10 días.

- Los proyectos de reglamento se enviarán por mail a la Secretaría Legislativa antes de las 19 de este viernes, para que los circule. Se descartó WhatsApp. Hay cuatro proyectos presentados y un asesor cotejará coincidencias y diferencias.

Espacio y presupuesto

Sí se ocuparon de los fondos y recursos. Fuerza Bariloche señaló que la ordenanza asigna a la Convención dos partidas que suman casi 480 millones de pesos. Reclamó un lugar por bloque, con equipamiento mínimo como una impresora, y un ámbito para atender a los vecinos. La presidencia se comprometió a resolverlo durante la semana y a buscar un espacio más adecuado para las plenarias, de modo que los vecinos puedan asistir y no solo verlas online.

También se propuso contratar una persona para prensa con el presupuesto asignado y pedir un informe al asesor contable sobre la ejecución de las partidas.

Los bloques acordaron una reunión informal a puertas cerradas el lunes a las 13 para analizar los reglamentos.