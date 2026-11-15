Chile sigue invirtiendo, Argentina suma problemas: este sábado se cortó el paso Samoré por caída de conectividad

El Centro de Frontera suspendió el tránsito de todo tipo de vehículos desde el mediodía. El paso acumula antecedentes de cortes, demoras y reclamos por el estado de sus instalaciones.

domingo 15 de noviembre de 2026

El paso internacional Cardenal Samoré permaneció cerrado este sábado 14 de noviembre por una caída del sistema de fibra óptica en la Aduana argentina. La medida rigió para todo tipo de vehículos y fue informada por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera. Vialidad Nacional comunicó minutos antes de las 13 que el cierre se mantendría durante toda la jornada.

El paso funciona habitualmente de 8 a 19, hora argentina. El Centro de Frontera informó que el próximo reporte se difundiría el domingo a las 8. No se había confirmado hora de reapertura, que dependía de que se resolviera la falla.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein Caerols, dijo que Chile cerró su lado porque la autoridad argentina le comunicó un problema de conexión a internet. Vialidad Nacional informó que Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal seguían habilitados.

El cierre dejó pasajeros varados. Una mujer con pasaje de Puerto Montt a Bariloche, con salida a las 14.30 y llegada prevista a las 21.15, no pudo viajar a una celebración familiar.

Contrastes

Mientras Chile continúa con las inversiones para mejorar el paso, el segundo en importancia entre ambos países, Argentina lo deja caer sumando problemas en su infraestructura y servicios.

Chile pavimentó a nuevo la ruta al paso, en tanto que el acceso vial por Argentina está cada vez en peores condiciones, con sectores muy deteriorados.

Ya había habido fallas de conectividad del lado argentino. El 8 de noviembre de 2023 el complejo argentino suspendió operaciones por un corte de fibra óptica. Una excavadora dañó el tendido en Villa La Angostura. En marzo de 2025 el paso también cerró por una falla de fibra óptica del sistema chileno.

El estado de los baños en la Aduana argentina es siempre motivo de reclamos, mientras en Chile hace tiempo que construyeron un sector sanitario adecuado

Los baños argentinos tienen fallas permanentes y el mantenimiento de la limpieza es deplorable. Siele haber una persona que recibe propina para un mantenimiento precario.

En febrero de 2026 se reportaron inodoros clausurados, boxes sin puertas, mingitorios fuera de servicio y basura acumulada. En temporada alta, se forman largas filas para usar los sanitarios.

En mayo de 2026 el Concejo Municipal de Bariloche reclamó formalmente al Gobierno nacional por el estado de los sanitarios.

En junio, el intendente Walter Cortés planteó ante Daniel Scioli el mal estado de la Aduana. También ofreció colaboración municipal y planteó la posibilidad de asumir la administración del complejo.

Abandono nacional

Son recurrentes los problemas de tránsito del lado argentino. Entre los incidentes más recordados están:

En el fin de semana de Carnaval de 2024 circularon más de 17.000 personas por día. Hubo largas filas y poco personal. Las demoras en la Aduana argentina se multiplicaron por al menos dos horas, y se cerraron las barreras de forma intermitente. Había entre 10 y 12 boxes de atención, pero el personal disponible cubría la mitad o menos.

Otros cortes de tránsito. El 24 de julio de 2026 el paso cerró por acumulación de nieve. El 26 de julio volvió a cerrar para todo tipo de vehículos por nevadas, según Vialidad Nacional. El 1 de agosto, la Ruta 231 quedó intransitable entre la Aduana y el límite con Chile. El 3 de octubre el cierre se dispuso a pedido de Chile por nevadas y viento, luego de un accidente cerca del complejo.

Al igual que en otras rutas abandonadas por el gobierno nacional con serios problemas, semanas atrás Neuquén y la Nación firmaron un acuerdo por el cual la provincia vecina asumió el mantenimiento de tramos de las rutas 40, 231 y 242. Todavía no se puso en marcha.

Última inversión en Chile. El viernes 13, un día antes del último cierre, Chile anunció una inversión de 15,4 millones de dólares para reponer la Tenencia de Carabineros Pajaritos, primera etapa de un plan de modernización de su complejo.