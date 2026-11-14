El Municipio otorgó 15 días más para regularizar las habilitaciones de transporte

Tras reunirse con choferes de taxis, remises y aplicaciones, el jefe comunal escuchó las inquietudes del sector y dispuso una prórroga antes de intensificar los controles municipales.

sábado 14 de noviembre de 2026

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, encabezó este viernes por la tarde una reunión con choferes de taxis, remises y aplicaciones de transporte, en la que se abordó la situación actual de la actividad y la necesidad de avanzar con las inscripciones y habilitaciones correspondientes.

La reunión se desarrolló en dependencias municipales, con la participación de la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Eliana Garnica, colaboradores del área y del equipo del jefe comunal, en un espacio de diálogo que permitió escuchar las inquietudes de los trabajadores y analizar las distintas situaciones que atraviesa el sector.

Con una actitud abierta y comprensiva frente a los planteos recibidos, Cortés decidió otorgar una prórroga de 15 días para facilitar la regularización de quienes todavía no completaron los trámites exigidos, una medida que busca brindar mayores posibilidades de adecuación antes de intensificar las tareas de fiscalización.

Una vez cumplido ese plazo, la Municipalidad reforzará los controles para verificar que tanto los vehículos como sus conductores cumplan con los requisitos establecidos, especialmente en materia de documentación, habilitaciones, antecedentes y licencias de conducir.

En cuanto a las inscripciones, se aclaró que los choferes de taxis y remises cuyos vehículos ya se encuentran habilitados deberán completar únicamente su registro como conductores, mientras que en otros casos será necesario tramitar tanto la habilitación del automóvil como la del trabajador.

La defensa de la mano de obra local fue otro de los ejes centrales del encuentro, ya que se remarcó la importancia de garantizar que las oportunidades laborales vinculadas al transporte sean para los vecinos de Bariloche, conforme a las condiciones exigidas para desarrollar la actividad.

También se analizó la situación de las empresas de alquiler de vehículos que ofrecen unidades para prestar servicios mediante aplicaciones, una modalidad sobre la que se profundizarán las tareas de fiscalización para evitar irregularidades y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Así, la gestión del intendente Walter Cortés busca ordenar el funcionamiento del transporte de pasajeros, con reglas claras para todos los prestadores y una política de controles que contemple tanto la seguridad de los usuarios como la protección del empleo local.