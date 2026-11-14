La Defensoría concluyó capacitaciones de mediación escolar

Con la participación de 24 docentes y no docentes de Bariloche, concluyó el Seminario de Mediación Escolar organizado por la Defensoría del Pueblo. La formación estuvo a cargo de la Lic. Florencia Brandoni, destacada docente de la materia y combinó clases presenciales y virtuales.

sábado 14 de noviembre de 2026

La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, a través del área de Mediación Comunitaria, llevó adelante el Seminario de Mediación Escolar, que concluyó con la entrega de certificados en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). A lo largo de siete módulos, docentes y no docentes de distintos niveles y modalidades educativas sumaron herramientas para comprender y abordar los conflictos que surgen en la vida escolar.

La formación partió de situaciones cotidianas para conversar sobre el contexto actual de las escuelas y los desafíos de la convivencia. Las y los participantes analizaron cómo influyen el clima escolar, los estilos de autoridad y los vínculos en los conflictos, y qué papel tienen las percepciones y las emociones en la forma en que cada persona vive un desacuerdo.

La negociación colaborativa y la mediación fueron dos de los ejes del seminario. A través de ejercicios prácticos e intercambios grupales, Brandoni propuso identificar qué necesita cada persona en un conflicto y, a partir de ahí, explorar acuerdos que tengan en cuenta esas necesidades.

Durante la capacitación también se pusieron en práctica herramientas como la escucha activa, las preguntas abiertas y el parafraseo. Estos recursos pueden incorporarse al trabajo cotidiano de las comunidades educativas, desde una conversación difícil en el aula hasta un desacuerdo dentro de un equipo de trabajo.

«Me llevo otra forma de mirar los conflictos, además de sumar herramientas que puedo usar tanto en la escuela como en otros ámbitos».contó una de las participantes.