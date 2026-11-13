Avanza la instalación del puente Bailey en Pampa Linda

El puente modular del Ejército Argentino ya se encuentra en el sector de Pampa Linda y comenzaron los trabajos para montarlo sobre el río Manso. Mientras se desarrolla el operativo, el acceso al circuito de Cerro Tronador permanece totalmente restringido por razones de seguridad y todavía no hay fecha confirmada de reapertura.

viernes 13 de noviembre de 2026

Una solución provisoria para recuperar la conectividad

La instalación del puente Bailey busca restablecer la conexión vial con Pampa Linda, luego de que el antiguo puente de madera sobre el río Manso colapsara el pasado 27 de septiembre, como consecuencia de una crecida extraordinaria que provocó el desborde del cauce y daños en sus apoyos y cimientos.

Según había informado previamente la Administración de Parques Nacionales, la estructura metálica tendrá aproximadamente 30 metros de longitud y permitirá recuperar provisoriamente el paso vehicular. Para avanzar con su colocación fue necesario retirar los restos del puente anterior, acondicionar una nueva traza y preparar las cabeceras y los accesos.

Además, los trabajos de recuperación incluyen intervenciones sobre otros sectores afectados por la crecida. Entre ellos se encuentra el mejoramiento de unos 2.600 metros de camino desde Pampa Linda hacia el Ventisquero Negro, donde también resultó dañado el terraplén, al igual que en el sector del Saltillo de las Nalcas.

Por otra parte, Parques Nacionales había anunciado el inicio de las gestiones para avanzar con una licitación pública destinada a construir un puente definitivo y ejecutar las obras complementarias necesarias para garantizar la conectividad del sector a largo plazo.

Continúa el cierre del camino a Cerro Tronador

Mientras se desarrolla el montaje de la estructura, las autoridades reiteraron que está prohibido ingresar a Pampa Linda a toda persona ajena al operativo. La presencia de maquinaria pesada, equipos técnicos y trabajadores representa un riesgo para quienes intenten acceder al lugar.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la reapertura del camino. La habilitación será comunicada oficialmente una vez concluidas las tareas y verificadas las condiciones de seguridad para la circulación.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi solicitaron a visitantes, turistas y prestadores respetar las restricciones y no intentar ingresar al circuito hasta que se emita un nuevo comunicado oficial.