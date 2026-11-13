Exitosa jornada solidaria del Gran Día de McDonald’s en el local de Bariloche

Cientos de vecinos y turistas pasaron este viernes por el local de McDonald’s en Mitre, para sumar con la compra del Big Mac a la campaña solidaria para la Casa Ronald McDonald Argentina y la Fundación Cimientos. Transmisión en vivo de Voz Radio.

viernes 13 de noviembre de 2026

Guillermo Favio entrevista a visitantes en el local de McDonald's en Bariloche

Como hace todos los años, McDonald’s Argentina realizó este viernes su campaña en todo el país del Gran Día, que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a Casa Ronald McDonald Argentina y a Fundación Cimientos, organizaciones que trabajan con familias, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En Bariloche la jornada fue un éxito y cientos de vecinos y turistas pasaron el local de McDonald’s en Mitre.

Chicos de Bariloche becados por la Fundación Cimientos

Entre ellos, se destacaron dos docenas de jóvenes estudiantes del ESRN 45, colegio secundario local con orientación en Música en todos sus años, becarios de la Fundación Cimientos, que fueron invitados por la cadena para degustar sus platos y compartieron entretenidos momentos entre otros clientes solidarios.

Desde la apertura de la primera mañana, la emisora Voz Radio 103.7 de Bariloche realizó una cobertura en vivo de la acción solidaria, en un estudio instalado especialmente para la tarea.

Matías Aubaret y Gabriel Fabregas, referente de Fundación Cimientos en Bariloche

Las salidas desde el local de McDonald's alternaban con otras desde los estudios de la radio y se hicieron del programa "Va por Voz", con Guillermo Fabio y Matías Aubaret en el restaurant y Leo Carrizo en el piso de la emisora. Tras el pase habitual, asumieron la conducción Martín Leuful y Martiniano Nemirovsci, del programa "Nada personal".

Ambos programas abordaron las noticias del día y realizaron notas en el local, entre las que se destacó una amena conversación con los chicos becados por Fundación Cimientos en la escuela de Bariloche, en especial sobre sus gustos, talentos y anhelos musicales.

Entrevista a chicos becados de Fundación Cimientos en Bariloche

La compra del Bic Mac se realizaba igual que cualquier día los restaurantes de la cadena, en la app de McDonald’s o en plataformas de delivery.

Si bien no se informa oficialmente la venta solidaria en vivo en todo el país, en el local podía verse un número con la actualización de la compra del Bic Mac.

La meta de la compañía es alcanzar o superar los 140.000 Big Mac vendidos en todo el país, superando la marca de más de 135.000 unidades que se logró en la edición de 2025.

Toda la recaudación de este producto se aplicará a los programas de prevención, cuidado y acompañamiento de Casa Ronald McDonald Argentina y a las iniciativas educativas de Fundación Cimientos, orientadas a que más jóvenes terminen la escuela secundaria.

En el país hay cuatro casas Ronald McDonald, en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bahía Blanca, ubicadas cerca de hospitales de alta complejidad, para recibir a los chicos que viajan a esas capitales por tratamientos médicos y no cuentan con familiares que los reciban y acompañen. Además de alojamiento gratuito, ofrecen comida y un espacio de contención para que las familias permanezcan cerca de los hospitales donde sus hijos están internados o en tratamiento.