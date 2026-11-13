Hoy es el Gran Día de McDonald’s: con un Big Mac podés ayudar a miles de personas

Este viernes 13 de noviembre, McDonald’s celebra una nueva edición del Gran Día, su jornada solidaria que invita a todos los argentinos a sumarse a una causa común.

viernes 13 de noviembre de 2026

El 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, dos organizaciones que trabajan para generar oportunidades y acompañar a familias, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La forma de participar es muy simple: comprando un Big Mac, a través de todos los canales de venta, ya sea en cualquiera de los restaurantes McDonald’s del país, desde la app de McDonald’s o mediante las plataformas de delivery.

Cada compra contribuirá a fortalecer los programas de prevención, cuidado y acompañamiento de Casa Ronald McDonald Argentina, así como las iniciativas educativas de Fundación Cimientos, que buscan que más jóvenes puedan finalizar sus estudios secundarios y construir su futuro.

Así como lo ves, con un Big Mac podés ayudar a miles de personas. Este viernes, McDonald’s invita a toda la comunidad a sumarse al Gran Día y ser parte de una iniciativa que transforma pequeños gestos en grandes oportunidades.