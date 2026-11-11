Abren la preinscripción para el curso inicial de Combatiente de Incendios Forestales

La capacitación presencial se desarrollará del 23 al 27 de noviembre en Bariloche. Está destinada a mayores de 18 años con secundario completo y constituye la formación inicial requerida para desempeñarse en incendios forestales dentro de la Administración de Parques Nacionales. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 16 de noviembre a las 11 horas.

miércoles 11 de noviembre de 2026

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó la apertura de la preinscripción para el Curso Inicial para Combatientes de Incendios Forestales, una instancia de formación destinada a quienes buscan adquirir los conocimientos y herramientas básicas para trabajar en tareas de combate de incendios forestales dentro de la Administración de Parques Nacionales (APN).

La capacitación será presencial y se llevará adelante entre el 23 y el 27 de noviembre, en la sede de la Dirección de Lucha contra Incendios, ubicada en Modesta Victoria 3350.

Desde la institución señalaron que la aprobación de este curso constituye la etapa de formación inicial requerida para trabajar en incendios forestales en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, aclararon que completar y aprobar la capacitación no implica establecer una relación de dependencia laboral con la institución.

Requisitos e inscripción:

Para participar, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener el nivel secundario completo.

El plazo para realizar la preinscripción finalizará el 16 de noviembre a las 11 horas. Los cupos son limitados y las personas que resulten seleccionadas recibirán la confirmación de su vacante por correo electrónico durante esa misma jornada.

Consultas e información

Para obtener más información sobre la capacitación y el proceso de inscripción, se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: (0299) 4423111, interno 18141.

Consultas presenciales: Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Departamento de Recursos Humanos y Capacitación, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.