Bariloche reunirá a referentes espaciales de América Latina y Europa para impulsar la cooperación internacional

El encuentro se realizará en la sede de INVAP, con representantes de seis países latinoamericanos y de la Unión Europea. El desarrollo satelital, la economía espacial y la integración regional serán algunos de los ejes centrales.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Bariloche será sede del Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional, que reunirá el 12 y 13 de noviembre a especialistas, académicos, empresarios y representantes de instituciones espaciales de América Latina y Europa. La actividad se desarrollará en la sede de INVAP, y buscará impulsar nuevos acuerdos de cooperación y oportunidades de desarrollo tecnológico conjunto.

Organizado por las fundaciones Embajada Abierta y Konrad Adenauer, el encuentro contará con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, además de la participación de un asesor especial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

La convocatoria se enmarca en un escenario internacional en el que la actividad espacial gana relevancia económica, tecnológica y estratégica. En ese contexto, uno de los objetivos será identificar capacidades complementarias entre los países participantes y avanzar en iniciativas que permitan fortalecer la cooperación regional.

La elección de la Argentina como sede responde a la trayectoria nacional en el sector, con instituciones como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), INVAP, ARSAT, universidades y centros de investigación.

Al respecto, el presidente de la Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello, sostuvo: "El espacio se ha convertido en una dimensión estratégica de la competencia internacional. América Latina cuenta con capacidades científicas y tecnológicas que, articuladas mediante la cooperación, pueden darle un protagonismo mucho mayor".

Lee también: El CONICET abrirá las puertas de una ciudad inca en Catamarca con cuatro días de transmisión en vivo

Ejes del encuentro en Bariloche

El programa incluirá debates sobre el papel de las universidades en el desarrollo espacial, la participación de las empresas en la economía del New Space y las posibilidades de integración latinoamericana en materia satelital.

Uno de los momentos centrales será la conferencia de Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea, dedicada a la construcción de redes de cooperación espacial. También habrá una mesa de diálogo con representantes de los países convocados para analizar las oportunidades de integración regional.

Lee también: El CONICET abrirá las puertas de una ciudad inca en Catamarca con cuatro días de transmisión en vivo

Entre los participantes argentinos se destacan Conrado Varotto, fundador de INVAP y exdirector ejecutivo y técnico de la CONAE, y Josefina Pérès, actual directora técnica y ejecutiva del organismo. También asistirán autoridades de INVAP, especialistas universitarios y representantes del sector tecnológico.

Por parte de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, su coordinadora académica, Nadia Aguado Benítez, remarcó la importancia de la articulación entre universidades, empresas e instituciones públicas para compartir conocimientos, fortalecer capacidades y desarrollar proyectos de largo plazo.

Qué países participarán del encuentro

La representación internacional estará integrada por referentes de distintos ámbitos del sector espacial:

Unión Europea: Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea.

Brasil: João Paulo Rodrigues Campos, presidente y CEO de Visiona Tecnologia Espacial.

Chile: Jonathan Hodge, director ejecutivo del Centro de Tierra y Espacio de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Colombia: María Soledad Bastidas Jaramillo, asesora educativa de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Costa Rica: Esteban Carrillo, director ejecutivo del Clúster Aeroespacial de Costa Rica.

México: Gustavo Medina Tanco, director del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participará de manera virtual.

Perú: Tito Roberto Vilchez Vilchez, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería.

La delegación argentina también incluirá especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, entre otras instituciones.

El cierre de las jornadas tendrá lugar con la proyección del documental "Argentina y el sector satelital: Innovación, Desarrollo y Futuro", producido por las dos fundaciones organizadoras. La película repasa la trayectoria del desarrollo satelital argentino y sus perspectivas.

La iniciativa apunta a consolidar una agenda de cooperación espacial latinoamericana que permita integrar capacidades científicas, tecnológicas, industriales y académicas, fortalecer la autonomía regional y ampliar la participación de América Latina en la actividad espacial internacional.